пише т Завтра твоей страны. Лидером ежегодно составляемого ресурсом CrediWeb на основании объемов оборота рейтинга стал дистрибутор Uralkali Trading. Он входит в структуру одного из крупнейших в мире производителей калийных удобрений российского «Уралкалия»,т Завтра твоей страны.





Акционером и заместителем председателя совета директоров «Уралкалия» является гражданин Беларуси Дмитрий Лобяк. Он – однокурсник другого крупного акционера «Уралкалия», уроженца Минска Дмитрия Мазепина. Uralkali Trading, оборот которого в 2018 году составил почти 2 млрд евро, опередил еще одну латвийскую компанию Мазепина – Uralchem Trading (свыше 885 млн евро). Позади Uralkali Trading в первой десятке также остались такие компании как латвийские сети Rimi и Maxima, Severstal Distribution, Latvenergo, Orlen Latvia, Elko Grupa, Air Baltic Corporation.





Достаточно высокие позиции на протяжении последних лет занимает в этом рейтинге белорусская компания Transbaltic Oil. В прошлом году дочка Белорусской нефтяной компании поставила на балтийский рынок нефтепродуктов на сумму свыше 180 млн евро. При этом оборот Transbaltic Oil по сравнению с 2017 годом вырос на 14,3%.









Наконец, в первой сотне самых крупных бизнесов Латвии по итогам 2018 года оказалась компания Asbis Baltic – дистрибутор холдинга Asbis, основателем и акционером которого является белорусский бизнесмен Сергей Костевич. В 2018 году оборот Asbis Baltic увеличился на 226% и достиг 80 млн евро. Этот показатель больше чем, например, у Latvijas Balzams, Scania Latvia, Cido Grupa, Knauf и др.



