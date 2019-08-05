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Какие компании с белорусским капиталом входят в топ-100 бизнесов Латвии

06.08.2019 20:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По итогам прошлого года их три. Лидер опережает латвийские сети Rimi и Maxima.

Лидером ежегодно составляемого ресурсом CrediWeb на основании объемов оборота рейтинга стал дистрибутор  Uralkali Trading. Он входит в структуру одного из крупнейших в мире производителей калийных удобрений российского «Уралкалия», пишет Завтра твоей страны.

Акционером и заместителем председателя совета директоров «Уралкалия» является гражданин Беларуси  Дмитрий Лобяк.  Он – однокурсник  другого крупного акционера «Уралкалия»,  уроженца Минска Дмитрия Мазепина. Uralkali Trading, оборот  которого в 2018 году составил почти 2 млрд евро, опередил еще одну латвийскую компанию Мазепина – Uralchem Trading (свыше 885 млн евро).  Позади Uralkali Trading в первой десятке также остались такие компании как латвийские сети Rimi и Maxima, Severstal Distribution, Latvenergo, Orlen Latvia, Elko Grupa, Air Baltic Corporation.

Достаточно высокие позиции на протяжении последних лет занимает в этом рейтинге белорусская компания Transbaltic Oil. В прошлом году дочка Белорусской нефтяной компании поставила на балтийский рынок нефтепродуктов на сумму свыше 180 млн евро. При этом оборот Transbaltic Oil по сравнению с 2017 годом вырос на 14,3%.


Наконец, в первой сотне самых крупных бизнесов Латвии по итогам 2018 года оказалась компания Asbis Baltic – дистрибутор холдинга Asbis, основателем и акционером которого является белорусский бизнесмен Сергей Костевич. В 2018 году оборот Asbis Baltic увеличился на 226% и достиг 80 млн евро.  Этот показатель больше чем, например, у Latvijas Balzams, Scania Latvia, Cido Grupa, Knauf и др.
 
Теги: Минск
 
 
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По итогам прошлого года их три. Лидер опережает латвийские сети Rimi и Maxima.
 
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