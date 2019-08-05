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Бизнес братьев Каричей в Беларуси набрал бешеные обороты
Источник материала: Партизан
Рентабельность продаж Зомекса и Даны в 2019 г. в разы превышает норму доходов у компаний без сербских инвестиций, сообщает
Не последнюю роль здесь играют льготы, предоставленные Dana Holdings. На различных объектах компании группы уволены от оплаты налога на прибыль, налог на добавленную стоимость, налог на недвижимость, пошлин и т.д.
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Рентабельность продаж Зомекса и Даны в 2019 г. в разы превышает норму доходов у компаний без сербских инвестиций, сообщает belprauda.org со ссылкой на телеграм-канал ekanomika.
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