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В Ошмянском районе нашли украшения, которым 1000 лет

06.08.2019 20:18 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Погребение в обнаруженном возле Гольшан могильнике проводилось по языческому обряду, пишет belta.by В то время погибших воинов сжигали вместе с их имуществом (копья, топоры, ножи, браслеты, фибулы, пояса).

 Нередко вместе с мужчинами осуществлялось захоронение их жен.

 Кремация проводилась неподалеку от курганов. Сооружалось большое кострище, которое могло гореть на протяжении нескольких часов. После того, как пламя угасало, кости вместе с пеплом и жжеными вещами переносили на специальную подготовленную площадку и насыпали над ними курган. "По сути, это погребение отражает направления и динамику развития этнокультурных связей населения белорусского Понеманья в эпоху викингов. Исходя из опыта предыдущих раскопок, мы можем предполагать, что в Гольшанах и Щепановичах стояли порубежные форпосты, установленные на рубеже X-XI веков во время военных походов киевских князей Владимира и Ярослава на "литву" (восточнобалтийские племена. - Прим. БЕЛТА)", - добавил Павел Кенько. 


С 2007 года в Гольшанах ежегодно работает археологическая экспедиция Института истории НАН Беларуси. В исследованиях принимают участие школьники из исторического лагеря "Кентавры".
 
Фото Института истории НАН Беларуси
 
 
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Погребение в обнаруженном возле Гольшан могильнике проводилось по языческому обряду, пишет belta.by В то время погибших воинов сжигали вместе с их имуществом (копья,...
 
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