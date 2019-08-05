В Ошмянском районе нашли украшения, которым 1000 лет

Нередко вместе с мужчинами осуществлялось захоронение их жен.





Кремация проводилась неподалеку от курганов. Сооружалось большое кострище, которое могло гореть на протяжении нескольких часов. После того, как пламя угасало, кости вместе с пеплом и жжеными вещами переносили на специальную подготовленную площадку и насыпали над ними курган. "По сути, это погребение отражает направления и динамику развития этнокультурных связей населения белорусского Понеманья в эпоху викингов. Исходя из опыта предыдущих раскопок, мы можем предполагать, что в Гольшанах и Щепановичах стояли порубежные форпосты, установленные на рубеже X-XI веков во время военных походов киевских князей Владимира и Ярослава на "литву" (восточнобалтийские племена. - Прим. БЕЛТА)", - добавил Павел Кенько.









С 2007 года в Гольшанах ежегодно работает археологическая экспедиция Института истории НАН Беларуси. В исследованиях принимают участие школьники из исторического лагеря "Кентавры".

Фото Института истории НАН Беларуси



