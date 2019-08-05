Берлин призывает Пхеньян прекратить ракетные испытания

Источник материала: Интерфакс

Власти ФРГ осудили осуществленный во вторник Северной Кореей запуск двух баллистических ракет малой дальности, сообщает германский МИД.

"Осуществив четвертое ракетное испытание за столь короткий промежуток времени, КНДР вновь нарушила свои обязательства, предусмотренные соответствующими резолюциями Совета безопасности ООН", - заявили в МИД ФРГ.

При этом Берлин призвал Северную Корею "прекратить подобные провокации" и "вернуться за стол переговоров".

Правительство ФРГ также ожидает от КНДР "конкретных и убедительных" действий для "полного, поддающегося проверке и необратимого завершения ракетной программы и программы по разработке оружия массового поражения".

В последнее время КНДР провела несколько ракетных пусков. Последний из них состоялся в ночь на вторник. Южнокорейские военные сообщили, что Северная Корея выпустила в Японское море во вторник две баллистические ракеты малой дальности.

По их данным, ракеты были выпущены в 5:24 и 5:36 (23:24 по мск) и (23:36 по мск) из северокорейского юго-западного округа Квайл в южной провинции Хванхэ. Обе пролетели около 450 км на высоте около 37 км.