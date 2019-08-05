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Беларусь и Россия согласовали повышение тарифа на транспортировку нефти на 3,7% с 1 сентября - Белнефтехим

06.08.2019 20:07 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Минск и Москва согласовали повышение тарифа на транспортировку российской нефти по белорусской территории на 3,7% с 1 сентября, сообщил концерн "Белнефтехим".

"В связи со снижением объемов транзита российской нефти по нефтепроводу "Дружба" в II квартале белорусский оператор трубопровода ОАО "Гомельтранснефть Дружба" обратился к тарифным регуляторам за внеплановым пересмотром тарифов на прокачку нефти", - сообщили в концерне "Белнефтехим". Концерн цитирует госагенство БелТА.

По информации Белнефтехима "во время переговоров стороны достигли принципиальных договоренностей о необходимости обеспечения ОАО "Гомельтранснефть Дружба" объемов выручки в размерах, которые прогнозировались на 2019 год".

"Сегодня ни российская, ни белорусская сторона не могут однозначно определить объемы транспортировки нефти в IV квартале 2019 года, поэтому мы договорились на первом этапе повысить тарифы на 3,7% и вернуться к этому вопросу по итогам работы за год", - отметили там.

В ведомстве также заявили, что "по итогам работы в 2019 году будет проведен анализ ситуации с прокачкой нефти по белорусской части трубопровода и определен размер дальнейшего изменения тарифов".

Как сообщалось,"Гомельтранснефть Дружба" 1 июля направила "Транснефти" письмо, в котором уведомила российскую сторону о том, что с 1 августа собирается повысить тарифы на транспортировку нефти на 21,7% для возмещения своих убытков после форс-мажора на трубопроводе "Дружба".

Белорусская компания заявила, что из-за поставок загрязненной российской нефти по "Дружбе" она недополучила более $23,7 млн. Эти цифры включают потери из-за реверса некондиционной нефти.

В середине июля "Транснефть" подтвердила, что получила обращение ОАО "Гомельтранснефть Дружба" о планах внеочередного повышения тарифа на транспортировку нефти с 1 августа.

"Гомельтранснефть Дружба" 24 июля констатировала отсутствие договоренностей с ПАО "Транснефть" о возможности обеспечения транзита нефти через Беларусь в объеме 59 млн тонн в 2019 году или увеличения тарифа на транзит. "Переговорный процесс по изменению тарифов продолжается. Пока стороны находятся в поиске консенсуса", - говорилось в сообщении компании.

Как сообщалось, по оценке белорусской стороны, в результате нефтяного форс-мажора транзит нефти через Беларусь в 2019 году может снизиться до уровня 40 млн тонн с запланированных 59,75 млн тонн. В связи с недопоступлением доходов от транзита на сумму $23 млн "Гомельтранснефть Дружба" инициировала увеличение тарифов на транзит нефти с 1 августа на 21,7%.

Транзитный поток нефти по системе нефтепроводов "Гомельтранснефть Дружба", достигая ЛПДС "Мозырь", разветвляется - в западном направлении на Польшу и Германию, в южном - на Украину, Венгрию, Словакию, Чехию. По трубопроводам "Полоцктранснефть Дружба" российская нефть поставляется до НПЗ "Нафтан", транзит нефти в направлении стран Балтии не осуществляется с 2006 года.

Концерн "Белнефтехим" 19 апреля сообщил о поставке в Беларусь по нефтепроводу "Дружба" загрязненной хлорорганикой нефти, 24 апреля загрязненную нефть прекратили принимать Украина, Польша и Германия. Поставки кондиционной нефти в Беларусь возобновились 4 мая. Транзит нефти на Украину возобновился 24 мая, поставки кондиционной нефти в Польшу через Беларусь начаты 9 июня.

Всего в нефтепроводах и нефтехранилищах на территории Беларуси находилось более 1,3 млн тонн загрязненной хлоридами российской нефти. Вытеснение некондиционной нефти с территории Беларуси в РФ практически завершено.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск и Москва согласовали повышение тарифа на транспортировку российской нефти по белорусской территории на 3,7% с 1 сентября, сообщил концерн "Белнефтехим".
 
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