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Гомельский судэксперт восстановил документы, разорванные на две тысячи частей

06.08.2019 20:55 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Криминальный пазл повышенной сложности собрал судэксперт из Гомеля. На то, чтобы сложить воедино документы, изорванные мошенниками на две тысячи мелких частей, ушел целый месяц скрупулезной работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гомельский судэксперт восстановил документы, разорванные на две тысячи частей

Гомельский судэксперт восстановил документы, разорванные на две тысячи частей

В ходе трасологической экспертизы целого по частям – именно так называется процедура – сотни фрагментов накладных, перемешанных в хаотичном порядке, превратились в неоспоримую доказательную базу.

Гомельский судэксперт восстановил документы, разорванные на две тысячи частей

Руслан Рог, старший эксперт Гомельского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси:
Сложность заключалась в том, что множество объектов были одинаковыми по цвету, по цветовой гамме, имели какие-то буквенные реквизиты одинаковые, цифровые. Экспертиза была выполнена, даны ответы на поставленные вопросы. Заключение эксперта легло в основу обвинения.

Гомельский судэксперт восстановил документы, разорванные на две тысячи частей

Экспертиза позволила установить основные обстоятельства по делу работников одного из предприятий региона. Заключение эксперта стало ключевым и неопровержимым доказательством.

Гомельский судэксперт восстановил документы, разорванные на две тысячи частей

Гомельский судэксперт восстановил документы, разорванные на две тысячи частей

Люди в материале: Руслан Рог
 
Теги: Гомель
 
 
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Новости Беларуси. Криминальный пазл повышенной сложности собрал судэксперт из Гомеля. На то, чтобы сложить воедино документы, изорванные мошенниками на две тысячи...
 
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