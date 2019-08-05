ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусы заняли второе место на интернет-турнире по шахматам среди осужденных

06.08.2019 21:19 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

5 и 6 августа прошел международный турнир по шахматам среди осужденных, в котором участвовали команды из России, Беларуси, Англии, Армении, Бразилии, Италии и США. Каждую страну представили четыре человека, которые сыграли друг с другом по скайпу по круговой системе. Об этом сообщает сайт Федеральной службы исполнения наказаний.


Изображение: Федеральная служба исполнения наказаний

Организатором турнира выступила американская сторона. Перед его началом к участникам со словами приветствия обратился шериф округа Кук Том Дарт, а также 12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов, который выразил надежду, что «эта добрая традиция продолжится», и сообщил, что самым сильным игрокам каждой команды будут вручены шахматы Карпова — эксклюзивный подарок от чемпиона мира.

Как ранее отмечало издание Bobr.by, от белорусской стороны в турнире приняла участие команда из четырех игроков — осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии № 2 Бобруйска.


Фото: Федеральная служба исполнения наказаний

В итоге победили заключенные из РФ — они выиграли в семи матчах и набрали 22,5 очка. Второе место заняли сразу две команды — Италии и Беларуси. Бронзу по шахматам получили заключенные из Армении. Об этом сообщает издание «Вечерняя Москва».

 
 
Ссылка на источник 62
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
10 августа работают «прямые телефонные линии» Брестского горисполкома и администраций Ленинского и Московского районов г. Бреста
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • балахон с капюшоном мужской в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика