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Белорусы заняли второе место на интернет-турнире по шахматам среди осужденных
Источник материала: Tut.by
5 и 6 августа прошел международный турнир по шахматам среди осужденных, в котором участвовали команды из России, Беларуси, Англии, Армении, Бразилии, Италии и США. Каждую страну представили четыре человека, которые сыграли друг с другом по скайпу по круговой системе. Об этом
Организатором турнира выступила американская сторона. Перед его началом к участникам со словами приветствия обратился шериф округа Кук Том Дарт, а также 12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов, который выразил надежду, что «эта добрая традиция продолжится», и сообщил, что самым сильным игрокам каждой команды будут вручены шахматы Карпова — эксклюзивный подарок от чемпиона мира.
Как ранее
В итоге победили заключенные из РФ — они выиграли в семи матчах и набрали 22,5 очка. Второе место заняли сразу две команды — Италии и Беларуси. Бронзу по шахматам получили заключенные из Армении. Об этом
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Игроки соревновались друг с другом по скайпу.
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