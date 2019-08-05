ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Экслибрисы Радзивилла и Николая II. Выставка «Книжный знак» открылась в Минске

06.08.2019 21:25 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Национальном художественном музее Беларуси открылась выставка «Книжный знак», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экслибрисы Радзивилла и Николая II. Выставка «Книжный знак» открылась в Минске

Гербовые, вензелевые и художественные – всего в экспозиции более 30 экспонатов из нескольких графических коллекций музея. Экслибрис – фирменный знак, который ставили на странице книги. Это могло быть изображение или инициалы владельца. Сегодня такие художественные штампы часто имеют гораздо большую ценность, чем сама книга.

Экслибрисы Радзивилла и Николая II. Выставка «Книжный знак» открылась в Минске

Екатерина Дасько, младший научный сотрудник Национального художественного музея Беларуси:
Здесь еще ценна надпись сверху. Почему-то именно этот экслибрис был подписан карандашом в какой-то момент его бытования. Интересно, зачем он был так подписан, с чем это было связано, какие-то сведения.

Экслибрисы Радзивилла и Николая II. Выставка «Книжный знак» открылась в Минске

Иногда какие-то маленькие знаки, указанные на экслибрисе – допустим, украшения или какие-то штришки – помогают понять историю жизни человека гораздо больше, чем кажется с первого взгляда.

Экслибрисы Радзивилла и Николая II. Выставка «Книжный знак» открылась в Минске

Экслибрисы Радзивилла и Николая II. Выставка «Книжный знак» открылась в Минске

На выставке есть и примеры современного белорусского экслибриса. Разные композиции и манера исполнения, но высочайший художественный уровень и виртуозная техника печатной графики. Выставка продлится до 15 сентября.

Экслибрисы Радзивилла и Николая II. Выставка «Книжный знак» открылась в Минске

Люди в материале: Екатерина Дасько
 
 
Ссылка на источник 69
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Национальном художественном музее Беларуси открылась выставка «Книжный знак», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Гербовые,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусы заняли второе место на интернет-турнире по шахматам среди осужденных
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика