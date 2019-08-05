Поселенческая политика Израиля на палестинских землях подрывает возможность решения конфликта, заявляют в ЕС

Источник материала: Интерфакс

Евросоюз не признает создания израильских поселений на палестинской территории, напомнил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

"Власти Израиля одобрили строительство более 2 тыс. единиц жилья в незаконных поселениях на оккупированном Западном берегу (реки Иордан). Позиция Европейского союза в отношении израильской поселенческой политики на оккупированной палестинской территории ясна и остается неизменной: вся деятельность по созданию поселений является незаконной в соответствии с международным правом и подрывает жизнеспособность решения конфликта через сосуществование двух государств и перспективы прочного мира", - говорится в коммюнике, распространенном в Брюсселе вечером во вторник.

В документе отмечается, что, несмотря на одобрение правительством Израиля на прошлой неделе 715 единиц жилья для палестинцев в зоне C Западного берега (под полным израильским контролем), палестинское население, проживающее в этой зоне, по-прежнему сталкивается с повторными конфискациями, сносами, перемещением и экспроприацией земель, в то время как почти все представленные им генеральные планы и разрешения на строительство для палестинцев остаются неутвержденными.

"ЕС ожидает, что израильские власти полностью выполнят свои обязательства в качестве оккупирующей державы по международному гуманитарному праву и прекратят политику строительства и расширения поселений, выделения земель для исключительного использования Израилем и отказа в развитии Палестины", - заявил представитель ЕВС.

Он подчеркнул, что ЕС будет и впредь поддерживать возобновление процесса, направленного на решение через сосуществование двух государств "как единственного реалистичного и жизнеспособного способа удовлетворить законные чаяния обеих сторон".