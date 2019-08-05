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Серена Уильямс возглавила рейтинг самых богатых спортсменов 2018 года по версии Forbes, Шарапова - пятая

06.08.2019 21:34 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Десять самых высокооплачиваемых спортсменов мира с июня 2017 по июнь 2018 года суммарно заработали $105 млн, учитывая призовые и рекламные доходы, сообщает издание The Forbes.

Лидером рейтинга является американская теннисистка Серена Уильямс, общий доход которой составил $18,1 млн.

На втором месте датская теннисистка Каролин Вознянски ($13 млн). На третьем - еще одна американская теннисистка Слоан Стивенс ($11,2 млн). Четвертую строчку рейтинга занимает испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса ($11 млн).

На пятом месте расположилась российская теннисистка Мария Шарапова ($10,5 млн). На шестой строчке расположилась американка Винус Уильямс ($10,2 млн).

Седьмое место рейтинга принадлежит индийской бадминтонистке Пусарла Венката Синдху ($8,5 млн). Восьмое место заняла румынская теннисистка Симона Халеп ($7,7 млн). На девятом месте - американская автогонщица Даника Патрик ($7,5 млн). Замыкает десятку немецкая теннисистка Анжелика Кербер ($7 млн).

 
 
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Десять самых высокооплачиваемых спортсменов мира с июня 2017 по июнь 2018 года суммарно заработали $105 млн, учитывая призовые и рекламные доходы, сообщает издание The...
 
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