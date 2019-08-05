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Рок - группа "Gypsy Jack" с благотворительным концертом выступила в Солигорске. Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Эдуард Кидяев.

В сквере «Центральный» (диско-паб «РЕТРО») состоялся благотворительный рок-концерт московской популярной группы «GYPSY JACK». Мероприятие прошло под открытым небом и собрало любителей живой музыки разных возрастов.

В Солигорске ребята выступают второй раз. Напомним, дебютный концерт состоялся в рамках празднования 60-летнего юбилей города.



Год назад «GYPSY JACK» выступили на центральной площади. Их выступление зрители встретили с восторгом.



В этот раз концерт прошел также в центре города, но уже в сквере «Центральный». Коллектив исполнил кавер-версии мировых хитов. Атмосфера была жаркой! Зрители подпевали солисту, некоторые песни исполняли сообща.

































В течение двух часов звуки рок-музыки разносились по скверу. Харизматичные музыканты общались со зрителями, фотографировались, вели себя легко и непринужденно. В свою очередь гости праздника встречали артистов тепло. Бурными овациями и криками «Браво» благодарили музыкантов.





























После окончания, зрители не спешили расходиться. Общались, делились эмоциями, фотографировались и просто интересно проводили время на свежем воздухе.













О ГРУППЕ:



Gypsy Jack — интернациональное взрывное рок-шоу. Музыканты говорят о себе так: «Настоящий Рок-н-Ролл не умер. Он живёт в жилах горячего кубинского фронтмена и его невероятных музыкантов. С нами у вас есть возможность окунуться в Золотую Эпоху 60х-70х, и почувствовать настоящую энергию Рок-н-Ролла и всех его идолов, собранных на одной сцене, в одном лице».



Солист группы родом из Кубы. Приехал в Москву на концерт группы Aerosmith и, по его словам, влюбился в этот город. Спустя год он стал участником проекта «Голос-7» (команда Сергея Шнурова) в 2018 году.



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