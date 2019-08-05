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Рок — группа «Gypsy Jack» с благотворительным концертом выступила в Солигорске.

06.08.2019 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


27 июля 2019 22:31 3189

Рок - группа "Gypsy Jack" с благотворительным концертом выступила в Солигорске.

Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Эдуард Кидяев.

В сквере «Центральный» (диско-паб «РЕТРО») состоялся благотворительный рок-концерт московской популярной группы «GYPSY JACK». Мероприятие прошло под открытым небом и собрало любителей живой музыки разных возрастов.

Рок — группа «Gypsy Jack» с благотворительным концертом выступила в Солигорске.

В Солигорске ребята выступают второй раз. Напомним, дебютный концерт состоялся в рамках празднования 60-летнего юбилей города.

Год назад «GYPSY JACK» выступили на центральной площади. Их выступление зрители встретили с восторгом.

В этот раз концерт прошел также в центре города, но уже в сквере «Центральный». Коллектив исполнил кавер-версии мировых хитов. Атмосфера была жаркой! Зрители подпевали солисту, некоторые песни исполняли сообща.

Рок — группа «Gypsy Jack» с благотворительным концертом выступила в Солигорске.
Рок — группа «Gypsy Jack» с благотворительным концертом выступила в Солигорске.
Рок — группа «Gypsy Jack» с благотворительным концертом выступила в Солигорске.
Рок — группа «Gypsy Jack» с благотворительным концертом выступила в Солигорске.
Рок — группа «Gypsy Jack» с благотворительным концертом выступила в Солигорске.
Рок — группа «Gypsy Jack» с благотворительным концертом выступила в Солигорске.
Рок — группа «Gypsy Jack» с благотворительным концертом выступила в Солигорске.
Рок — группа «Gypsy Jack» с благотворительным концертом выступила в Солигорске.

В течение двух часов звуки рок-музыки разносились по скверу. Харизматичные музыканты общались со зрителями, фотографировались, вели себя легко и непринужденно. В свою очередь гости праздника встречали артистов тепло. Бурными овациями и криками «Браво» благодарили музыкантов.

Рок — группа «Gypsy Jack» с благотворительным концертом выступила в Солигорске.
Рок — группа «Gypsy Jack» с благотворительным концертом выступила в Солигорске.
Рок — группа «Gypsy Jack» с благотворительным концертом выступила в Солигорске.
Рок — группа «Gypsy Jack» с благотворительным концертом выступила в Солигорске.
Рок — группа «Gypsy Jack» с благотворительным концертом выступила в Солигорске.
Рок — группа «Gypsy Jack» с благотворительным концертом выступила в Солигорске.
Рок — группа «Gypsy Jack» с благотворительным концертом выступила в Солигорске.

После окончания, зрители не спешили расходиться. Общались, делились эмоциями, фотографировались и просто интересно проводили время на свежем воздухе.

Рок — группа «Gypsy Jack» с благотворительным концертом выступила в Солигорске.
Рок — группа «Gypsy Jack» с благотворительным концертом выступила в Солигорске.
Рок — группа «Gypsy Jack» с благотворительным концертом выступила в Солигорске.

О ГРУППЕ:

Gypsy Jack — интернациональное взрывное рок-шоу. Музыканты говорят о себе так: «Настоящий Рок-н-Ролл не умер. Он живёт в жилах горячего кубинского фронтмена и его невероятных музыкантов. С нами у вас есть возможность окунуться в Золотую Эпоху 60х-70х, и почувствовать настоящую энергию Рок-н-Ролла и всех его идолов, собранных на одной сцене, в одном лице».

Солист группы родом из Кубы. Приехал в Москву на концерт группы Aerosmith и, по его словам, влюбился в этот город. Спустя год он стал участником проекта «Голос-7» (команда Сергея Шнурова) в 2018 году.

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».

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Теги: Новости
 
 
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27 июля 2019 22:31 3189 Рок - группа "Gypsy Jack" с благотворительным концертом...
 
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