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Рок — группа «Gypsy Jack» с благотворительным концертом выступила в Солигорске.
06.08.2019 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
27 июля 2019 22:31 3189
Рок - группа "Gypsy Jack" с благотворительным концертом выступила в Солигорске.
В сквере «Центральный» (диско-паб «РЕТРО») состоялся благотворительный рок-концерт московской популярной группы «GYPSY JACK». Мероприятие прошло под открытым небом и собрало любителей живой музыки разных возрастов.
В Солигорске ребята выступают второй раз. Напомним, дебютный концерт состоялся в рамках празднования 60-летнего юбилей города.
В этот раз концерт прошел также в центре города, но уже в сквере «Центральный». Коллектив исполнил кавер-версии мировых хитов. Атмосфера была жаркой! Зрители подпевали солисту, некоторые песни исполняли сообща.
В течение двух часов звуки рок-музыки разносились по скверу. Харизматичные музыканты общались со зрителями, фотографировались, вели себя легко и непринужденно. В свою очередь гости праздника встречали артистов тепло. Бурными овациями и криками «Браво» благодарили музыкантов.
После окончания, зрители не спешили расходиться. Общались, делились эмоциями, фотографировались и просто интересно проводили время на свежем воздухе.
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27 июля 2019 22:31 3189 Рок - группа "Gypsy Jack" с благотворительным концертом...
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