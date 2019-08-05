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Большой благотворительный фестиваль в помощь Никите ШАЛАЕВУ пройдёт в Солигорске.

06.08.2019 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


26 июля 2019 18:51 2310

Большой благотворительный фестиваль в помощь Никите ШАЛАЕВУ пройдёт в Солигорске.

Автор: Эдуард Кидяев.

28 июля в парке «Четырех стихий» в районе площадки «Инь-Янь» пройдет благотворительный фестиваль #никитабудетходить, организованный молодежным активом ОАО «Беларуськаилй» и Солигорским отделением ОО «БРО «Дети в беде».

Большой благотворительный фестиваль в помощь Никите ШАЛАЕВУ пройдёт в Солигорске.

Интересная культурно-развлекательная программа ожидает взрослых и детей.

В ПРОГРАММЕ:

— Детская анимация;

— Ростовые куклы;
— Аквагрим;

— Шоу мыльных пузырей и бумажное шоу;

— Байкеры из сообщества «IRON PRIDE МС»;

— Рыцарский клуб «Вольны птах»;

— Показательные выступления Солигорского ГРОЧС;

— Концерт творческих коллективов ОАО «Беларуськалий» и ярких солигорских исполнителей;

— Мастер-классы;

— Благотворительная ярмарка;

— Кондитерские изделия.

Также в рамках программы пройдет аукцион с крутыми и дорогими лотами, стартовая стоимость которых – 5 рублей.

Вы можете приобрести: горный велосипед от магазина «Лидсобел»; электронная книга, фитнес-браслет, портативная колонка к телефону и планшету от магазина «Вин@тан»; корзина косметики от «Oriflame»; абонементы на посещение фитнес-клуба «СityFitness»; дорогие сертификаты в студию красоты «Шоколад»; два билета на концерт группы «Руки вверх»; одежда с байкерской символикой от клуба «IRON PRIDE MC» и др.

Большой благотворительный фестиваль в помощь Никите ШАЛАЕВУ пройдёт в Солигорске.

Начало мероприятия в 17.00.

Приходи с родителями, приходи с друзьями, приходи компанией, и просто приходи! Все вырученные в ходе фестиваля средства будут переданы семье Никиты Шалаева.

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
Теги: Новости
 
 
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26 июля 2019 18:51 2310 Большой благотворительный фестиваль в помощь Никите...
 
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