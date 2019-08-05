Большой благотворительный фестиваль в помощь Никите ШАЛАЕВУ пройдёт в Солигорске.

Также в рамках программы пройдет аукцион с крутыми и дорогими лотами, стартовая стоимость которых – 5 рублей.



Вы можете приобрести: горный велосипед от магазина «Лидсобел»; электронная книга, фитнес-браслет, портативная колонка к телефону и планшету от магазина «Вин@тан»; корзина косметики от «Oriflame»; абонементы на посещение фитнес-клуба «СityFitness»; дорогие сертификаты в студию красоты «Шоколад»; два билета на концерт группы «Руки вверх»; одежда с байкерской символикой от клуба «IRON PRIDE MC» и др.

