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Большой благотворительный фестиваль в помощь Никите ШАЛАЕВУ пройдёт в Солигорске.
06.08.2019 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
26 июля 2019 18:51 2310
Большой благотворительный фестиваль в помощь Никите ШАЛАЕВУ пройдёт в Солигорске.
28 июля в парке «Четырех стихий» в районе площадки «Инь-Янь» пройдет благотворительный фестиваль #никитабудетходить, организованный молодежным активом ОАО «Беларуськаилй» и Солигорским отделением ОО «БРО «Дети в беде».
Интересная культурно-развлекательная программа ожидает взрослых и детей.
Также в рамках программы пройдет аукцион с крутыми и дорогими лотами, стартовая стоимость которых – 5 рублей.
Начало мероприятия в 17.00.
Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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26 июля 2019 18:51 2310 Большой благотворительный фестиваль в помощь Никите...
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