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Состоится прямая телефонная линия с заместителем председателя Солигорского райисполкома.
06.08.2019 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
26 июля 2019 18:01 1599
Состоится прямая телефонная линия с заместителем председателя Солигорского райисполкома.
27 июля 2019 г. с 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» будет проводить заместитель председателя Солигорского районного исполнительного комитета Игорь Николаевич КАРАКА.
Интересующие вопросы можно задать по контактному телефону: 22 — 06 — 80
Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ» по информации сайта
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26 июля 2019 18:01 1599 Состоится прямая телефонная линия с заместителем...
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