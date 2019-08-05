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Состоится прямая телефонная линия с заместителем председателя Солигорского райисполкома.

06.08.2019 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


26 июля 2019 18:01 1599

Состоится прямая телефонная линия с заместителем председателя Солигорского райисполкома.

Автор: Эдуард Кидяев.

27 июля 2019 г. с 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» будет проводить заместитель председателя Солигорского районного исполнительного комитета Игорь Николаевич КАРАКА.

Состоится прямая телефонная линия с заместителем председателя Солигорского райисполкома.

Интересующие вопросы можно задать по контактному телефону: 22 — 06 — 80

Состоится прямая телефонная линия с заместителем председателя Солигорского райисполкома.

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ» по информации сайта Солигорского РИК.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
Теги: Новости
 
 
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26 июля 2019 18:01 1599 Состоится прямая телефонная линия с заместителем...
 
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