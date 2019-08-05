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К профессиональному празднику строители г. Солигорска и их семьи получат ключи от нового жилья.

06.08.2019 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


26 июля 2019 15:25 1773

К профессиональному празднику строители г. Солигорска и их семьи получат ключи от нового жилья.

Автор: Эдуард Кидяев. Источник: str3.by

ОАО «Стройтрест № 3 Ордена Октябрьской революции» завершил подготовку к новоселью общежития на 40 квартир коммерческого назначения для предоставления в аренду своим работникам. При невостребованности работниками стройтреста и при наличии свободных квартир стать жильцами могут все желающие и обратившиеся с соответствующим заявлением в Жилищно-коммунальную контору предприятия до 30 июля 2019 года включительно (ул. Козлова, 37, 2 этаж).

К профессиональному празднику строители г. Солигорска и их семьи получат ключи от нового жилья.

28 июня 2019 года был утвержден акта приемки объекта в эксплуатацию. В процессе строительства были созданы следующие объекты инженерной инфраструктуры (коммуникации): тепловые сети, внутриплощадочные сети водоснабжения и канализации, наружное освещение, внутриплощадочные сети связи, реконструирована трансформаторная подстанция. Обслуживание этой инфраструктуры передано и будет производиться специализированными эксплуатирующими государственными организациями.

Всего квартирами коммерческого назначения в указанном жилищном объекте по ул. Октябрьская, 1Б являются 40 двухкомнатных квартир. Кстати, это первый в жилом фонде стройтреста № 3 дом с двухкомнатными квартирами, предлагаемыми в аренду. Плата за пользование ими варьируется от 176 руб. 46 коп. до 269 руб. (без учета коммунальных и платежей) в зависимости от жилой площади квартир (от 43,7 до 66,7 м. кв). Со списком квартир, условиями и стоимостью можно ознакомиться здесь.

К профессиональному празднику строители г. Солигорска и их семьи получат ключи от нового жилья.
К профессиональному празднику строители г. Солигорска и их семьи получат ключи от нового жилья.

С 16 июля 2019 года жильем коммерческим жильем предприятия заинтересовалось уже около 470 (а это почти четверть от общей численности работников стройтреста № 3) посетителей сайта стройтреста № 3 и его официальной группы в Вк, что говорит о востребованности жилья и актуальности вопроса улучшения собственных жилищных условий. И, тем не менее, среди обратившихся за жильем есть мнение, что все-таки стоимость такого жилья высоковата при средней сложившейся с начала года зарплате в стройтресте № 3 — 1076 рублей.

Напомним, весной 2014 года стройтрест № 3, хозспособом, за счет собственных средств, приступил к строительству 9-этажного общежития на 240 койко-мест и инженерных коммуникаций к нему в районе Солигорского государственного колледжа. Тогда были возведены коробка общежития, выставлена кровля. В декабре 2015 году с учётом сложившегося экономического положения на предприятии было принято решение о консервации общежития, так как изыскать средства для завершения работ не представлялось возможным.

В сентябре 2017 года было принято решение о расконсервации объекта, возобновлении строительства.

К профессиональному празднику строители г. Солигорска и их семьи получат ключи от нового жилья.
К профессиональному празднику строители г. Солигорска и их семьи получат ключи от нового жилья.

Ввод в эксплуатацию дома по ул. Октябрьская, 1Б можно рассматривать, как ответ на поручение Президента Республики Беларусь Правительству и облисполкомам, данное 23 ноября 2018 года на Республиканском семинаре-совещание с участием главы государства «О повышении эффективности строительного комплекса Республики Беларусь», пересмотреть программы жилищного строительства, максимально увеличив долю арендного жилья с привлечением финансов предприятий и организаций.

К профессиональному празднику строители г. Солигорска и их семьи получат ключи от нового жилья.

Ожидается, что ключи новоселы дома по ул. Октябрьская, 1Б из числа работников предприятия, а, возможно, и не только они, получат накануне профессионального праздника Дня строителя, который в Беларуси отмечается во второе воскресенье августа. 

Источник: Cетевое издание str3.by.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
 
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26 июля 2019 15:25 1773 К профессиональному празднику строители г. Солигорска и...
 
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