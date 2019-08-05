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«Каждый посол собирал»: белорусское посольство в Китае подарило картины медучреждениям в Боровлянах

06.08.2019 22:20 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Белорусское посольство в Китае вручило пять ценных картин художников из Поднебесной нескольким учреждениям здравоохранения в Боровлянах, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Каждый посол собирал»: белорусское посольство в Китае подарило картины медучреждениям в Боровлянах

За последние полгода сотрудничество центрального региона и Китая заметно улучшилось. И не только в социальной и гуманитарной сферах, а в первую очередь в экономике. Товарооборот составил более 1,5 миллиарда рублей, прирост более 36 %. Важно отметить, что экспорт увеличивается быстрее импорта.

«Каждый посол собирал»: белорусское посольство в Китае подарило картины медучреждениям в Боровлянах

Николай Рогащук, заместитель председателя Миноблисполкома:
Начала активно поставляться молочная продукция, мясная, и традиционно на китайский рынок калийные удобрения. Мы активно участвуем во всевозможных выставках, ярмарках, которые есть в Китае. В конце августа также посетим.

«Каждый посол собирал»: белорусское посольство в Китае подарило картины медучреждениям в Боровлянах

Кирилл Рудый, Чрезвычайный и Полномочный посол Беларуси в Китае:
Каждый посол собирал-собирал, и вот в итоге мы приняли такое решение с учетом активности Минской области, с учетом Года малой родины. Передали контейнерным поездом эти картины.

«Каждый посол собирал»: белорусское посольство в Китае подарило картины медучреждениям в Боровлянах

Основу экспорта составили калийные удобрения и молочная продукция. Увеличился объем и прямых китайских инвестиций в регион. Теперь он составляет более 140 миллионов рублей.

«Каждый посол собирал»: белорусское посольство в Китае подарило картины медучреждениям в Боровлянах

«Каждый посол собирал»: белорусское посольство в Китае подарило картины медучреждениям в Боровлянах

Люди в материале: Николай Рогащук, Кирилл Рудый
 
 
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