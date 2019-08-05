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«Каждый посол собирал»: белорусское посольство в Китае подарило картины медучреждениям в Боровлянах
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Белорусское посольство в Китае вручило пять ценных картин художников из Поднебесной нескольким учреждениям здравоохранения в Боровлянах, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
За последние полгода сотрудничество центрального региона и Китая заметно улучшилось. И не только в социальной и гуманитарной сферах, а в первую очередь в экономике. Товарооборот составил более 1,5 миллиарда рублей, прирост более 36 %. Важно отметить, что экспорт увеличивается быстрее импорта.
Николай Рогащук, заместитель председателя Миноблисполкома:
Кирилл Рудый, Чрезвычайный и Полномочный посол Беларуси в Китае:
Основу экспорта составили калийные удобрения и молочная продукция. Увеличился объем и прямых китайских инвестиций в регион. Теперь он составляет более 140 миллионов рублей.
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Новости Беларуси. Белорусское посольство в Китае вручило пять ценных картин художников из Поднебесной нескольким учреждениям здравоохранения в Боровлянах,...
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