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Всё началось с объявления. Рассказываем историю реставраторов автомобилей из-под Смолевичей
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Реставраторы-энтузиасты из-под Смолевичей восстанавливают ретроавтомобили. В их коллекции уже 11 машин довоенного и послевоенного периода, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
На ходу пока только три, скоро вторую жизнь получат еще две. Ежегодно они принимают участие в торжествах на День Независимости и День Победы и устраивают настоящее шоу для горожан.
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Новости Беларуси. Реставраторы-энтузиасты из-под Смолевичей восстанавливают ретроавтомобили. В их коллекции уже 11 машин довоенного и послевоенного периода,...
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