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Всё началось с объявления. Рассказываем историю реставраторов автомобилей из-под Смолевичей

06.08.2019 22:17 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Реставраторы-энтузиасты из-под Смолевичей восстанавливают ретроавтомобили. В их коллекции уже 11 машин довоенного и послевоенного периода, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Всё началось с объявления. Рассказываем историю реставраторов автомобилей из-под Смолевичей

На ходу пока только три, скоро вторую жизнь получат еще две. Ежегодно они принимают участие в торжествах на День Независимости и День Победы и устраивают настоящее шоу для горожан.

Всё началось с объявления. Рассказываем историю реставраторов автомобилей из-под Смолевичей

Про автолегенды видеоматериал Екатерины Чичеровой.

Всё началось с объявления. Рассказываем историю реставраторов автомобилей из-под Смолевичей

Люди в материале: Екатерина Чичерова
 
 
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Новости Беларуси. Реставраторы-энтузиасты из-под Смолевичей восстанавливают ретроавтомобили. В их коллекции уже 11 машин довоенного и послевоенного периода,...
 
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