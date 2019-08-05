|
В Индии разбился школьный автобус: погибли около 10 детей, трое травмированы
Источник материала: СТВ
Новости Индии. Авария произошла в северной части страны. На горной дороге водитель автобуса внезапно потерял управление, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В результате машина съехала с трассы и упала в ущелье. На месте происшествия продолжают работать спасатели. Движение по дороге затруднено, но не перекрыто. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Индии. Авария произошла в северной части страны. На горной дороге водитель автобуса внезапно потерял управление, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)