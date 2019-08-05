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«Тут выступают все». В Минске начался чемпионат Беларуси по пулевой стрельбе

06.08.2019 22:59 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Два комплекта медалей были разыграны на чемпионате Беларуси по пулевой стрельбе. Турнир 6 августа начался в Минске, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Тут выступают все». В Минске начался чемпионат Беларуси по пулевой стрельбе

Это проверочный старт перед Кубком мира и континентальным форумом. На предстоящих международных соревнованиях будут разыграны путевки на Олимпиаду.

«Тут выступают все». В Минске начался чемпионат Беларуси по пулевой стрельбе

Корреспондент Юлия Силипицкая побывала в стрелковом тире имени маршала Тимошенко, удивилась, увидев на трибунах болельщиков с дудками, и стала свидетелем цены чемпионства.

Подробности в видеоматериале.

Люди в материале: Юлия Силипицкая
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Два комплекта медалей были разыграны на чемпионате Беларуси по пулевой стрельбе. Турнир 6 августа начался в Минске, сообщили в программе...
 
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