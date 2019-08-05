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На Якуба Колоса упал строительный кран. Почему – неизвестно

06.08.2019 22:44 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. ЧП на стройплощадке. Утром 6 августа на улице Якуба Колоса упал гусеничный кран, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На Якуба Колоса упал строительный кран. Почему – неизвестно

По словам представителей строительной компании, которая возводит здесь административное здание, в момент падения кран не работал – машинист проводил осмотр техники.

На Якуба Колоса упал строительный кран. Почему – неизвестно

Почему произошло обрушение неизвестно, в причинах разберется Госпромнадзор.

На Якуба Колоса упал строительный кран. Почему – неизвестно

К счастью, никто не пострадал. Кран повредил крышу машины на заднем дворе одного из магазинов (она ожидала разгрузки товара), а так же забор, ограждавший стройку.

На Якуба Колоса упал строительный кран. Почему – неизвестно

На Якуба Колоса упал строительный кран. Почему – неизвестно

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Новости Беларуси. ЧП на стройплощадке. Утром 6 августа на улице Якуба Колоса упал гусеничный кран, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. По словам...
 
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