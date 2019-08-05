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Vulica Brasil-2019. На Октябрьской посадили вечноцветущий лес
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Вечноцветущий лес появился на улице Октябрьской. Десятки деревьев необычных пород высадили минчане в рамках фестиваля урбан-арта Vulica Brasil, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Участники ежегодно украшают столичные объекты необычными рисунками и граффити. В 2019-м организаторы решили добавить красок и в ландшафтном дизайне.
Причем деревья подобрали необычные: здесь нашлось место бургундской сакуре из Франции, японской катальпе и североамериканской магнолии.
Елена Штык:
Мила Котка, организатор фестиваля урбан-арта Vulica Brasil:
До завершения фестиваля осталось три дня. Художники из Беларуси и Бразилии трудятся над своими проектами, а в выходные минчан приглашают на праздничное закрытие, где и можно будет оценить работы.
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Новости Беларуси. Вечноцветущий лес появился на улице Октябрьской. Десятки деревьев необычных пород высадили минчане в рамках фестиваля урбан-арта Vulica Brasil,...
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