«Виноват не только водитель фуры». Продолжается суд по ДТП на МКАД с тремя погибшими

Источник материала: Tut.by

«Наказать надо всех виновных», — говорят пострадавшие по делу о ДТП на МКАД, которое унесло жизни троих человек. Если раньше все сходились на том, что виноват только водитель фуры, то в ходе рассмотрения дела много вопросов появилось и к водителю погрузчика, который вылетел на встречку. Во вторник, 6 августа, в суде Заводского района состоялись прения, также было заслушано последнее слово обвиняемого по громкому делу.





Авария , унесшая жизни сразу трех человек, произошла 1 февраля этого года. На МКАД, в районе 10-й больницы, в первой полосе фура врезалась в погрузчик. От удара погрузчик отбросило на разделительное ограждение, он пробил его и вылетел на встречку. Там погрузчик столкнулся с Mazda, а она — еще с двумя авто: Opel и Citroen. На месте ДТП погибли 54-летний водитель Mazda и его 52-летняя жена, 26-летний пассажир легковушки в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, где позже умер. Также в аварии пострадали водители Opel и Citroen. С травмами различной степени тяжести их госпитализировали.

Водитель погрузчика в момент аварии говорил по телефону?

Напомним, на первом заседании дали показания обвиняемый — водитель тягача, 47-летний Сергей, четверо потерпевших и один свидетель. Гражданским ответчиком по делу выступает директор ООО «ФрендшипГрупп» — предприятия, на котором работал обвиняемый.



Фото: Следственный комитет

Сергею было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 317 УК Беларуси (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Свою вину он не признал и заявил, что нарушил только дистанцию до едущего впереди погрузчика. Обвиняемый предполагает, что водитель погрузчика мог осознанно поехать на встречку: «Может, уходил от столкновения — видел, что сзади фура подъезжает…»



Фото: СК

Водитель погрузчика, 29-летний ипэшник Андрей, рассказал в суде что в ночь перед аварией он работал, а утром возвращался на стоянку, погрузчик ехал по МКАД 35 км/ч — скорость водитель определил на глаз, так как спидометра в машине нет. Ипэшник утверждает, что приближающуюся сзади фуру он не видел, не собирался маневрировать, не нажимал на тормоз. По его словам, после удара в заднюю часть погрузчика он больше ничего не помнил — очнулся уже на встречке, когда перед ним были разбитые легковушки.

Водитель погрузчика утверждал, что во время движения ни на что не отвлекался. Однако запрошенные у мобильных операторов данные о телефонных соединениях Андрея свидетельствуют об обратном. По данным следствия, ДТП произошло в 7.10, а разговаривать по телефону Андрей начал в 7.08, и продолжался разговор 122 секунды. Через пять минут после столкновения с этим же номером снова было соединение. Впрочем, парень утверждает, что по телефону он не говорил, а вызов, возможно, произошел случайно.

После ДТП Андрея обследовали, оказали медпомощь в стационаре, а потом отпустили домой. После больницы водителя привезли в Следственный комитет — хотели взять у него показания, но парень сослался на плохое самочувствие, поэтому его отпустили. На следующий день Андрей беседовал с адвокатом, а через некоторое время его самочувствие ухудшилось, и он обратился в БСМП.

Техническая сторона аварии: вопросов больше, чем ответов

У защиты обвиняемого и пострадавших возникли вопросы по поводу поведения водителя погрузчика во время аварии, механизма развития ДТП, повреждений, которые получили фура и погрузчик во время столкновения. И хотя в материалах дела были данные о состоянии здоровья водителя погрузчика после аварии, результаты технических экспертиз транспортных средств, в суд для дачи показаний накануне были вызваны медики и эксперты.





Эксперты-автотехники из комитета судебных экспертиз рассказали, что определяли, как произошла авария, с какой скоростью при этом двигались машины, проверяли техническое состояние Scania с полуприцепом, погрузчика, легковушек Mazda, Citroen, Opel.

Механизм аварии специалисты восстанавливали по видеозаписям с камер и следовой картине после ДТП, предоставленной следствием. Было установлено, как располагались транспортные средства относительно друг друга во время столкновения, но само место аварии определено неточно. Эксперты не смогли выяснить скорость машин во время столкновения — «участок был удаленный». По какой траектории двигался погрузчик после того, как в него врезалась фура, — неизвестно, так как сведений о следах торможения погрузчика в материалах дела нет. Под каким углом погрузчик переехал разделительное ограждение — также неизвестно, как и то, воздействовал ли водитель погрузчика на органы управления машины после столкновения.

— На схеме и в протоколе они (следы торможения. — Прим. AUTO.TUT.BY) не зафиксированы, на фото есть. Следовой информации было мало, — рассказал эксперт Денис Дубатовка.





Однако эксперты утверждают, что от удара грузовика погрузчик мог развернуться влево и поехать в сторону разделительного ограждения. Все дело в шарнирно-сочлененной раме погрузчика: при столкновении задняя ее часть пошла вправо, а передняя влево.

— Но это один из факторов, также такое возможно было еще и при воздействии на руль. Моментально погрузчик остановить нельзя, а смог бы он остановиться до бордюрного ограждения — зависит от первоначальной скорости движения после столкновения. Могло быть и его ускорение за счет силы удара, — объясняет эксперт.

— По видео мы установили скорость до столкновения, но в момент ДТП — нет, хотя за счет разницы скоростей и масс было придано ускорение погрузчику. Если бы была информация, что было снижение скорости, то мы рассчитали бы, применял ли водитель экстренное торможение. Но погрузчик с включенными огнями был виден на расстоянии 201 метр, водитель тягача мог предотвратить столкновение при той скорости, с которой он ехал, — пояснил еще один эксперт Виталий Лукашевич.





После ДТП в Scania разбились фары, повреждения получили металлические части кабины, валялись осколки стекла и полимера. В задней левой части погрузчика были незначительные повреждения в виде царапин, заднее стекло кабины разбито. Эксперты объяснили это тем, что погрузчик — это массивная прочная конструкция, поэтому на нем и нет больших повреждений.

При проверке технического состояния погрузчика и фуры выяснилось, что оба транспортных средства эксплуатировались без ТО, в них были неисправности, которые по ПДД запрещают их эксплуатацию: в переднем колесе фуры не было шпильки, заднее правое — повреждено; в заднем колесе погрузчика не было двух гаек. Тем не менее, это не стало причиной произошедшего ДТП.

— В погрузчике было исправно рулевое, разгон, движение, торможение, повороты осуществлялись, работали тормоза, но проверить эффективность работы тормозной системы нельзя было — отсутствовали возможности, — говорят специалисты.

Эксперт Константин Савицкий пояснил: для проверки тормозов погрузчика не было участка, где можно было бы машину разогнать и затормозить. На это указывали следователю, но необходимой площадки не предоставили. А на открытой территории это делать нельзя — небезопасно.

«На потерю сознания и тошноту не жаловался»

О физическом состоянии после аварии водителя погрузчика Андрея на заседании рассказали врач скорой помощи, которая прибывала на место ДТП, нейрохирург Минской областной больницы — он осматривал парня в стационаре, а также судмедэксперт.

— Я помню тот вызов. В Mazda мы констатировали смерть двух человек, потом начали оказывать помощь водителю погрузчика. У него было состояние средней степени тяжести — это значит, что, возможно, требуется госпитализация, сознание ясное, было подозрение на закрытую черепно-мозговую травму легкой степени, переломы, травму живота. Давление у него было нормальное, сам не заторможенный, отвечал на вопросы. Говорил, что столкнулся с фурой, а в кабине ударился головой. Когда везли в больницу, состояние его было стабильное, на тошноту тоже не жаловался, да и вообще ни на что, — рассказала врач скорой помощи.





Нейрохирург Минской областной больницы Олег Демчук признался, что не помнит в лицо своего пациента и день, когда его принимал, поэтому свои комментарии он давал, основываясь на медицинских документах, которые составлялись в момент обращения.

— Мы ему оказали помощь, обследование сделали. На осмотре у него не была установлена ЧМТ, была рана на лбу. Пациент не терял сознания, тошноты и рвоты не было. По показателям и рефлексам все было в пределах нормы, — рассказал врач.

Нейрохирург объяснил, что диагноз ЧМТ, или «сотрясение мозга», ставится врачами со слов пациента, подтвердить его исследованиями или анализами нельзя. Правда, есть определенные симптомы, которые могут возникать у больного с таким диагнозом: потеря сознания, головокружение, ретроградная амнезия, тошнота или рвота. Впрочем, видных симптомов может и не быть. Обычно эти симптомы если проявляются, то практически сразу после травмы.

— Мы ставим диагноз на момент обращения. Я могу предположить, что через пару часов человек может обратиться с какими-то симптомами и ему поставят диагноз, но в этом случае должны провести дополнительные исследования — энцефалограмму, обследование офтальмолога.

Напомним, что из больницы в тот день Андрея отпустили на амбулаторное лечение. А на следующий день после беседы с адвокатом он приехал в БСМП и госпитализировался в хирургическое отделение. Информации о том, что у пациента была рвота, в меддокументации нет.

После выписки из больницы парень обратился в 1-ю городскую поликлинику, хотя по прописке он относится к другому учреждению здравоохранения. Там он наблюдался у врача-невролога, которая, как выяснила защитник обвиняемого, оказалась родной тетей Андрея. В амбулаторной карте пациента в поликлинике были записи о том, что у него есть головокружения и тошнота.

«Виноват не только водитель фуры»

Выступая в прениях, гособвинитель заявил, что вина обвиняемого полностью доказана — водитель фуры самонадеянно не применял мер к остановке грузовика, что привело к столкновению грузовика с погрузчиком. Нарушение ПДД находится в прямой причинной связи с тем, что погрузчик выехал на встречку, где произошло его столкновение с легковушками и гибель трех людей.

— Прошу учесть, что у обвиняемого нет раскаяния, он не принес извинений пострадавшим. Прошу применить к нему наказание, связанное с лишением свободы в исправительном учреждении в условиях поселения сроком на семь лет, с лишение прав на пять лет. В связи с принятой амнистией частично, на один год, уменьшить наказание.





Адвокат обвиняемого Кристина Хома, напротив, считает, что ее подзащитный вообще не заслуживает наказания — она попросила его оправдать и освободить от уголовной ответственности.

— Недостаточно доказательств вины, — сказала защитник. — Следствие было проведено неполно и поверхностно. Не получены данные о механизме ДТП, не зафиксированы следы торможения тягача, место столкновения точно не установлено, осколки стекла от погрузчика, полимерные осколки возле тягача — чьи они? Нет траектории движения погрузчика, скорости, что явилось причиной его выезда на встречную полосу, может, неправильные приемы управления погрузчиком? Не проводилось исследование барьерного ограждения. С определением места столкновеия можно было бы установить скорость движения тягача, с учетом этого узнать, было ли ускорение погрузчика, имел ли его водитель возможность избежать выезда на полосу встречного движения.

Адвокат считает, что столкновение фуры и погрузчика было при скорости около 38 км/ч — об этом говорят данные, полученные с GPS-трекера, который был установлен на грузовике: эти показания не исследовали во время следствия и на суде. По ее мнению, если бы фура врезалась в погрузчик на скорости 86,7 км/ч, как указывается в материалах дела, то механические повреждения были бы гораздо сильнее.

— Гибель людей произошла не от столкновения фуры и погрузчика. Но следствие изначально не было нацелено на установление истины по делу и пошло по простому пути: обвиняло водителя фуры, а действия водителя погрузчика не исследовались. Нельзя говорить о виновности моего подзащитного, не ответив на все вопросы…





Пострадавшие отметили, что за время суда они узнали по делу больше информации, чем за четыре месяца следствия. Они уверены: все виновные, а не только водитель фуры, должны быть наказаны. Кто-то из них предполагает, что водитель погрузчика «просто пожалел свой транспорт и из-за этого не свернул в кювет», есть недоумения по поводу того, почему остался без наказания водитель погрузчика за разговоры по телефону, за езду без техосмотра.

— Виноваты и водитель Scania, и погрузчика, и гражданский ответчик — директор фирмы. Этих машин с неисправностями и без техосмотра на дороге вообще не должно было быть — не было бы аварии, — выступила в прениях Кристина, вдова погибшего Ильи.

— Я не верю, что в ДТП полностью виноват водитель фуры. Меня удивляет, как погрузчик оказался на встречке, преодолев 15 метров на маленькой скорости. Есть много несоответствий в деле, — сказал пострадавший Александр Леонидович.

По окончанию прений последнее слово предоставили обвиняемому Сергею.

— Я после первого заседания подходил к каждому пострадавшему и извинялся. Сегодня тоже хочу извиниться. Надеюсь, что суд вынесет правильное и справедливое решение…

Приговор по делу будет оглашен на следующей неделе.