Таможенный комитет пояснил, что и как мы будем ввозить из-за границы по новым правилам

Источник материала: Tut.by

В Беларуси откорректировали правила ввоза физлицами из-за границы товаров для личного пользования. Изменения коснулись ввоза продуктов, перечня товаров для личного пользования и других моментов. ГТК ответил на вопросы, как и что теперь можно будет ввозить.

Что и как часто можно возить из-за границы и что будет, если превысить лимиты? Как и раньше, белорусы, которые едут за границу наземным транспортом, раз в 3 месяца могут привезти товаров на 500 евро и по весу до 25 килограммов.

Если ездить чаще, лимиты сокращаются до 300 евро и 20 кг.

Совершеннолетним разрешено ввозить не более 3 литров алкогольных напитков или пива на человека, а также 200 сигарет, либо 50 сигар, либо 250 граммов табака.

Те, кто ездит за границу чаще раза в неделю, смогут провезти до 5 кило продуктов, 1 литра алкоголя и не больше 40 сигарет. Лимит на вещи для личного пользования: можно взять 1 единицу каждого наименования товара.

Если человек пересекает границу чаще раза в календарный день, то он может привезти не больше кило продуктов, 100 граммов алкоголя и 20 сигарет. Возить новые вещи он не сможет. Если товар ввозить чаще и больше, чем положено, придется на лишнее подавать декларацию и уплачивать таможенные платежи. В случае отказа от декларирования товара его нужно будет вернуть на сопредельную сторону.

В рекомендациях написано, что товар, состоящий из одной единицы, ввозимый в разобранном виде разными физлицами в одном транспорте, не может быть отнесен к товарам для личного пользования. Что это значит? Объяснить проще на примере. Если вы купили, допустим, стол, нельзя, чтобы столешницу от него ввез один человек, а ножки — другой.

Если того, что я везу, нет в перечне товаров, которые могут быть отнесены к товарам для личного пользования, то я не могу это ввозить? Если товара нет в перечне, это значит, что его можно ввозить без ограничений по количеству.

Что делать и как поступят с товаром, если таможенники признали, что он не для личного пользования? На данный товар необходимо будет подать декларацию и уплатить таможенные платежи. В случае отказа от декларирования товар необходимо будет вернуть на сопредельную сторону.

Если я везу стиральную машину весом 80 килограммов и стоимостью 1000 долларов, то есть превышаю лимиты и по стоимости, и по весу, какие платежи мне придется заплатить и какие документы оформить? В данном случае товар является неделимым. Необходимо будет заполнить таможенную декларацию и оплатить необходимые пошлины и налоги в размере 30% от таможенной стоимости, но не менее 4 евро за 1 килограмм веса. В данном случае придется ориентироваться на вес товара, потому что 30% от стоимости — это меньше, чем 4 евро за килограмм. При себе нужно иметь чек, подтверждающий приобретение товара, в данном случае — стиральной машины.

Если купил товар со скидкой, вложился в лимиты по стоимости, но при таможенном досмотре посчитали, что он стоит дороже. Как доказать стоимость товара? Что будет, если не доказать? Необходимо при себе обязательно иметь чек о приобретении — он и будет главным основанием для определения таможенной стоимости товаров, вопросов у должностных лиц не возникнет. В случае отсутствия чека таможенники будут оценивать стоимость исходя из наименования и качественных характеристик в предусмотренных для этого электронных базах и иных источниках информации. Если факт превышения лимитов будет установлен, придется уплатить необходимые платежи. Чтобы доказать стоимость товара, можно обратиться к продавцу, который подтвердит факт приобретения товара за указанную вами стоимость, документ от продавца должен быть заверен печатью.