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Из-за гроз снова штормовое предупреждение
Источник материала: БДГ
Грозы и сильный ветер ожидаются 7 августа, но погода в ближайшие несколько дней ожидается теплая.
Завтра, в среду, в отдельных районах республики ожидаются грозы, днем при грозах усиление ветра порывами 15-18 м/с.
Температура минимальная ночью +8..+17°С, максимальная днем +19..+24°С, по югу +25..+28°С,
8 августа на большей части территории Беларуси пройдут дожди, местами сильные дожди, днем в некоторых районах — грозы. Ветер днем местами сильный порывистый. Ночью ожидается +12..+18°С, днем - +16..+23°С, по юго-востоку будет жарко до +24..+28°С.
9 августа снова будет дождливо, ночью сильные, днем местами грозы. Температура ночью будет +10..+15°С, днем +18..+24°С, на юге до +25..+27°С.
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Грозы и сильный ветер ожидаются 7 августа, но погода в ближайшие несколько дней ожидается теплая. Завтра, в среду, в отдельных районах республики ожидаются грозы,...
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