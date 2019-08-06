ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Из-за гроз снова штормовое предупреждение

06.08.2019 22:50 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Грозы и сильный ветер ожидаются 7 августа, но погода в ближайшие несколько дней ожидается теплая.

Завтра, в среду, в отдельных районах республики ожидаются грозы, днем при грозах усиление ветра порывами 15-18 м/с.

Температура минимальная ночью +8..+17°С, максимальная днем +19..+24°С, по югу +25..+28°С, сообщили в «Белгидромете».

8 августа на большей части территории Беларуси пройдут дожди, местами сильные дожди, днем в некоторых районах — грозы. Ветер днем местами сильный порывистый. Ночью ожидается +12..+18°С, днем - +16..+23°С, по юго-востоку будет жарко до +24..+28°С.

9 августа снова будет дождливо, ночью сильные, днем местами грозы. Температура ночью будет +10..+15°С, днем +18..+24°С, на юге до +25..+27°С.

 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Грозы и сильный ветер ожидаются 7 августа, но погода в ближайшие несколько дней ожидается теплая. Завтра, в среду, в отдельных районах республики ожидаются грозы,...
 
Новости дня
Новости разные
 
К профессиональному празднику строители г. Солигорска и их семьи получат ключи от нового жилья.
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.08.2019
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • кожаные шлепанцы женские в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика