Из-за гроз снова штормовое предупреждение

Грозы и сильный ветер ожидаются 7 августа, но погода в ближайшие несколько дней ожидается теплая.

Завтра, в среду, в отдельных районах республики ожидаются грозы, днем при грозах усиление ветра порывами 15-18 м/с.

Температура минимальная ночью +8..+17°С, максимальная днем +19..+24°С, по югу +25..+28°С, сообщили в «Белгидромете».

8 августа на большей части территории Беларуси пройдут дожди, местами сильные дожди, днем в некоторых районах — грозы. Ветер днем местами сильный порывистый. Ночью ожидается +12..+18°С, днем - +16..+23°С, по юго-востоку будет жарко до +24..+28°С.

9 августа снова будет дождливо, ночью сильные, днем местами грозы. Температура ночью будет +10..+15°С, днем +18..+24°С, на юге до +25..+27°С.