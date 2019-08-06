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Могерини приедит в Минск в октябре

06.08.2019 22:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Могерини прибудет с визитом в Минск в октябре.

Визит верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини в Беларусь планируется в октябре. Об этом сообщила сегодня глава представительства ЕС в Беларуси Андреа Викторин на встрече с премьер-министром Сергеем Румасом, передает БЕЛТА.



«Федерика Могерини собирается посетить Минск в октябре, с министром иностранных дел Владимиром Макеем у нас было обсуждение даты визита», — отметила Андреа Викторин.

По ее мнению, достигнутый прогресс в отношениях Беларуси и Евросоюза действительно можно назвать значительным. «Я убеждена, что пока мы будем слышать друг друга, мы можем находить решение любых проблем», — сказала глава представительства ЕС в Беларуси.

Андреа Викторин обратила внимание, что визиты самого высокого уровня в Беларусь учащаются, страна активна в «Восточном партнерстве», и Брюссель очень это ценит.

Отдельно она отметила усилия Беларуси по урегулированию ситуации в Украине. «Беларусь занимает очень конструктивную позицию относительно кризиса в Украине и играет конструктивную роль в его урегулировании, и эту роль признает вся Европейская комиссия. Это содействует установлению и укреплению мира», — сказала Андреа Викторин.
 
Теги: Минск
 
 
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Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Могерини прибудет с визитом в Минск в октябре.
 
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