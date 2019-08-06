Могерини приедит в Минск в октябре

Федерики Могерини в Беларусь планируется в октябре. Об этом сообщила сегодня глава представительства ЕС в Беларуси Андреа Викторин на встрече с премьер-министром Сергеем Румасом, передает БЕЛТА. Визит верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасностив Беларусь планируется в октябре. Об этом сообщила сегодня глава представительства ЕС в Беларусина встрече с премьер-министром Сергеем Румасом,БЕЛТА.













«Федерика Могерини собирается посетить Минск в октябре, с министром иностранных дел Владимиром Макеем у нас было обсуждение даты визита», — отметила Андреа Викторин.





По ее мнению, достигнутый прогресс в отношениях Беларуси и Евросоюза действительно можно назвать значительным. «Я убеждена, что пока мы будем слышать друг друга, мы можем находить решение любых проблем», — сказала глава представительства ЕС в Беларуси.





Андреа Викторин обратила внимание, что визиты самого высокого уровня в Беларусь учащаются, страна активна в «Восточном партнерстве», и Брюссель очень это ценит.





Отдельно она отметила усилия Беларуси по урегулированию ситуации в Украине. «Беларусь занимает очень конструктивную позицию относительно кризиса в Украине и играет конструктивную роль в его урегулировании, и эту роль признает вся Европейская комиссия. Это содействует установлению и укреплению мира», — сказала Андреа Викторин.



