Виктория Азаренко вышла в следующий круг теннисного турнира в Торонто

Азаренко (39 WTA) уверенно переиграла Джорджи (52 WTA) в двухсетовом матче 6:2, 6:2. Белоруска совершила больше эйсов – 6 против двух у итальянской теннисистки, а Джорджи чаще ошибалась, совершив 8 двойных ошибок против 4 у Азаренко.





Напомним, Арина Соболенко 7 августа сыграет с россиянкой Анастасией Павлюченковой, а Александра Саснович выбыла из соревнований, уступив бельгийке Элизе Мертенс.



