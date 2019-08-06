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Виктория Азаренко вышла в следующий круг теннисного турнира в Торонто

06.08.2019 22:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Виктория Азаренко вышла в следующий круг теннисного турнира в Торонто, обыграв итальянку Камиллу Джорджи, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».

Азаренко (39 WTA) уверенно переиграла Джорджи (52 WTA) в двухсетовом матче 6:2, 6:2. Белоруска совершила больше эйсов – 6 против двух у итальянской теннисистки, а Джорджи чаще ошибалась, совершив 8 двойных ошибок против 4 у Азаренко.

Напомним, Арина Соболенко 7 августа сыграет с россиянкой Анастасией Павлюченковой, а Александра Саснович выбыла из соревнований, уступив бельгийке Элизе Мертенс.
 
Теги: Минск
 
 
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Виктория Азаренко вышла в следующий круг теннисного турнира в Торонто, обыграв итальянку Камиллу Джорджи, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».
 
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