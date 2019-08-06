Четверо заключенных из Беларуси заняли 2-е место в интернет-турнире по шахматам

Турнир проходил 5-6 августа. В нём также участвовали Армения, Бразилия, Великобритания и США. Нашу страну представляла команда из четырёх человек, отбывающих наказание в исправительной колонии №2 Бобруйска.









Кадр из фильма "Джентльмены удачи"

До сих пор наша страна в подобных турнирах не участвовала.



