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Четверо заключенных из Беларуси заняли 2-е место в интернет-турнире по шахматам
Источник материала: Партизан
Стали известны результаты международного интернет-турнира по шахматам среди осуждённых. Как
Турнир проходил 5-6 августа. В нём также участвовали Армения, Бразилия, Великобритания и США. Нашу страну представляла команда из четырёх человек, отбывающих наказание в исправительной колонии №2 Бобруйска.
Кадр из фильма "Джентльмены удачи"
До сих пор наша страна в подобных турнирах не участвовала.
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Стали известны результаты международного интернет-турнира по шахматам среди осуждённых. Как информирует БЕЛТА, чемпионат выиграли россияне, белорусы на втором...
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