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Четверо заключенных из Беларуси заняли 2-е место в интернет-турнире по шахматам

06.08.2019 21:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Стали известны результаты международного интернет-турнира по шахматам среди осуждённых. Как информирует БЕЛТА, чемпионат выиграли россияне, белорусы на втором месте, на третьем месте — итальянцы.

Турнир проходил 5-6 августа. В нём также участвовали Армения, Бразилия, Великобритания и США. Нашу страну представляла команда из четырёх человек, отбывающих наказание в исправительной колонии №2 Бобруйска.


Кадр из фильма "Джентльмены удачи"
До сих пор наша страна в подобных турнирах не участвовала.
 
 
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Стали известны результаты международного интернет-турнира по шахматам среди осуждённых. Как информирует БЕЛТА, чемпионат выиграли россияне, белорусы на втором...
 
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