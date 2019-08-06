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Артемий Лебедев заявил о бегстве из России
Источник материала: Партизан
Дизайнер Артемий Лебедев покинул Россию. Об этом он заявил на своем YouTube-канале.
Скриншот: YouTube-канал Артемия Лебедева
В двухминутном ролике он рассказал, что находится «в шаге от Атлантического океана». «Есть большой шанс, что я больше не смогу вернуться», — сказал он.
Причиной этого Лебедев назвал политическую ситуацию в стране.
В комментариях под видео пользователи предположили, что этот ролик является троллингом. В частности, Лебедеву припомнили его аполитичность и равнодушие к окружающим его процессам, пишет
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Дизайнер Артемий Лебедев покинул Россию. Об этом он заявил на своем YouTube-канале.
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