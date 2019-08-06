Артемий Лебедев заявил о бегстве из России

Скриншот: YouTube-канал Артемия Лебедева





В двухминутном ролике он рассказал, что находится «в шаге от Атлантического океана». «Есть большой шанс, что я больше не смогу вернуться», — сказал он.





Причиной этого Лебедев назвал политическую ситуацию в стране.



