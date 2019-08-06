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Харьков тонет в наркотиках

06.08.2019 21:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Мэр украинского Харькова Геннадий Кернес пожаловался, что местная полиция не справляется с проблемой наркотрафика в городе, который в прямом смысле утопает в наркотиках.

Фото: Reuters
Соответствующее мнение градоначальник высказал на своей странице в Facebook.

«Нет смысла скрывать: Харьков тонет в наркотиках. Я знаю город, и еще никогда люди не были в таком ужасе от происходящего», — написал Кернес. По его словам, наркоманы «просто на улицах жрут эту дрянь». Мэр отмечает, что эта тема постоянно поднимается на встречах с населением или личных приемах.

В связи с нарастающим объемом наркотрафика глава города в очередной раз призвал Нацполицию области обратить внимание и отреагировать на требование харьковчан, которые даже собрали «сотню адресов "закладок"». Кернес также попросил жителей города объединиться, чтобы уберечь детей, и объявил о сборе инициатив и предложений, способствующих искоренению проблемы, пишет lenta.ru

Некоторые жители уже подключились к просьбе мэра. В частности, Кернесу предложили увеличить число камер видеонаблюдения, подключить распознавание лица и фиксировать, "кто, когда и как прикапывает". Другие отметили, что продавцов наркотиков в Харькове "крышует полиция".
 
 
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Мэр украинского Харькова Геннадий Кернес пожаловался, что местная полиция не справляется с проблемой наркотрафика в городе, который в прямом смысле утопает в...
 
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