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Бывшему гендиректору «Миноблмясомолпрома» дали более 7 лет исправительной колонии

06.08.2019 20:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В суде Заводского района Минска вынесли приговор экс-руководителю КУП «Миноблмясомолпром» — управляющая компания холдинга «Мясомолпром» Владимиру Лапицкому, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».

За взятки в особо крупных размерах бывшего гендиректора крупного предприятия приговорили к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии усиленного режима.

У осужденного конфисковали Lexus, 100-граммовый слиток золота и все незаконно добытые деньги. Он также лишен права занимать руководящие должности в течение пяти лет.

В. Лапицкого задержали летом 2018 года сотрудники главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД во время получения взятки в размере 85 тыс. евро. Как сообщили правоохранители, это было вознаграждение от сотрудника одной из коммерческих организаций за победу в тендере на поставку оборудования и его своевременную оплату. Во время обыска дома задержанного изъято в эквиваленте 140 тыс. долларов.


В ходе следствия оперативники установили и другие факты незаконного получения денег. Их общая сумма составила более 150 тыс. евро и 13 тыс. рублей.

В МВД также добавили, что осужденный возместил в доход государства более 350 тыс. рублей.

Приговор суда пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.
 
Теги: Минск
 
 
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В суде Заводского района Минска вынесли приговор экс-руководителю КУП «Миноблмясомолпром» — управляющая компания холдинга «Мясомолпром» Владимиру...
 
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