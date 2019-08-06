Бывшему гендиректору «Миноблмясомолпрома» дали более 7 лет исправительной колонии

За взятки в особо крупных размерах бывшего гендиректора крупного предприятия приговорили к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии усиленного режима.





У осужденного конфисковали Lexus, 100-граммовый слиток золота и все незаконно добытые деньги. Он также лишен права занимать руководящие должности в течение пяти лет.





В. Лапицкого задержали летом 2018 года сотрудники главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД во время получения взятки в размере 85 тыс. евро. Как сообщили правоохранители, это было вознаграждение от сотрудника одной из коммерческих организаций за победу в тендере на поставку оборудования и его своевременную оплату. Во время обыска дома задержанного изъято в эквиваленте 140 тыс. долларов.









В ходе следствия оперативники установили и другие факты незаконного получения денег. Их общая сумма составила более 150 тыс. евро и 13 тыс. рублей.





В МВД также добавили, что осужденный возместил в доход государства более 350 тыс. рублей.





Приговор суда пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.