Александр Лукашенко: Для нас очень важно создать все необходимые условия, чтобы построить бассейн и стадион в кратчайшие сроки

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Совсем скоро в Минске появятся еще несколько объектов, на этот раз спортивных, которые подтверждают крепкую белорусско-китайскую дружбу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





К 2023 году в нашей столице построят Национальный футбольный стадион и бассейн международного стандарта. Эти арены «под ключ» возведут за счет безвозмездной помощи Китая. Проекты масштабные и амбициозные: их уже называют визитной карточкой Поднебесной в Европе, а реализацию обсуждают на самом высоком уроне. Как подчеркнул Александр Лукашенко, важно построить бассейн и стадион в самые короткие сроки и по международным стандартам. Первые соревнования там пройдут уже в 2023 году.

Корреспондент Анастасия Иванникова продолжит в видеоматериале .



