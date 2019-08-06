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Александр Лукашенко: Для нас очень важно создать все необходимые условия, чтобы построить бассейн и стадион в кратчайшие сроки

06.08.2019 23:42 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Совсем скоро в Минске появятся еще несколько объектов, на этот раз спортивных, которые подтверждают крепкую белорусско-китайскую дружбу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: Для нас очень важно создать все необходимые условия, чтобы построить бассейн и стадион в кратчайшие сроки

К 2023 году в нашей столице построят Национальный футбольный стадион и бассейн международного стандарта. Эти арены «под ключ» возведут за счет безвозмездной помощи Китая. Проекты масштабные и амбициозные: их уже называют визитной карточкой Поднебесной в Европе, а реализацию обсуждают на самом высоком уроне. Как подчеркнул Александр Лукашенко, важно построить бассейн и стадион в самые короткие сроки и по международным стандартам. Первые соревнования там пройдут уже в 2023 году.

Корреспондент Анастасия Иванникова продолжит в видеоматериале.

Александр Лукашенко: Для нас очень важно создать все необходимые условия, чтобы построить бассейн и стадион в кратчайшие сроки

Люди в материале: Александр Лукашенко, Анастасия Иванникова
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Совсем скоро в Минске появятся еще несколько объектов, на этот раз спортивных, которые подтверждают крепкую белорусско-китайскую дружбу,...
 
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