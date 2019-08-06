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Таможенный комитет пояснил, что и как мы будем ввозить из-за границы по новым правилам
07.08.2019 06:22 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В Беларуси
Изменения коснулись ввоза продуктов, перечня товаров для личного пользования и других моментов. ГТК ответил на вопросы, как и что теперь можно будет ввозить.
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В Беларуси откорректировали правила ввоза физлицами из-за границы товаров для личного пользования. Изменения коснулись ввоза продуктов, перечня товаров для...
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