Таможенный комитет пояснил, что и как мы будем ввозить из-за границы по новым правилам

Источник материала: Виртуальный Брест

В Беларуси откорректировали правила ввоза физлицами из-за границы товаров для личного пользования.





Изменения коснулись ввоза продуктов, перечня товаров для личного пользования и других моментов. ГТК ответил на вопросы, как и что теперь можно будет ввозить.