Избиркомы на выборах в парламент Беларуси будут образованы до 2 сентября

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь готовится к выборам в Совет республики и Палату представителей Национального собрания. Они состоятся 7 и 17 ноября соответственно. По этому поводу в Минске прошло заседание Центризбиркома.

Как сообщила глава ЦИК Лидия Ермошина, окружные, Минская городская и областные избирательные комиссии на выборах в нижнюю палату парламента – Палату представителей – будут образованы до 2 сентября включительно.

После формирования комиссий кандидаты на места в парламент смогут начать подавать документы, отметила Ермошина. Первый такой документ, по ее словам – о регистрации инициативной группы по сбору подписей избирателей для выдвижения.

«Кандидаты смогут начать подавать документы только тогда, когда будут образованы избирательные комиссии, т.е. после 2-го сентября», – сказала глава ЦИК.

Для проведения выборов депутатов Палаты представителей образуется 110 избирательных округов. Больше всего их в Минске и Минской области – 21, меньше всего в Гродненской и Могилевской областях – по 14. Средняя численность избирателей на округ составляет 62,9 тысячи человек.

Указ о проведении выборов подписал накануне президент Александр Лукашенко.