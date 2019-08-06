|
Избиркомы на выборах в парламент Беларуси будут образованы до 2 сентября
07.08.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь готовится к
Как сообщила глава ЦИК Лидия Ермошина, окружные, Минская городская и областные избирательные комиссии на выборах в нижнюю палату парламента – Палату представителей – будут образованы до 2 сентября включительно.
После формирования комиссий кандидаты на места в парламент смогут начать подавать документы, отметила Ермошина. Первый такой документ, по ее словам – о регистрации инициативной группы по сбору подписей избирателей для выдвижения.
«Кандидаты смогут начать подавать документы только тогда, когда будут образованы избирательные комиссии, т.е. после 2-го сентября», – сказала глава ЦИК.
Для проведения выборов депутатов Палаты представителей образуется 110 избирательных округов. Больше всего их в Минске и Минской области – 21, меньше всего в Гродненской и Могилевской областях – по 14. Средняя численность избирателей на округ составляет 62,9 тысячи человек.
Указ о проведении выборов подписал накануне президент Александр Лукашенко.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь готовится к выборам в Совет республики и Палату представителей Национального собрания.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)