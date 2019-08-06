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Эксперт: чем нестабильнее традиционные финансы, тем больше растет криптовалюта

07.08.2019 06:08 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Эксперт: чем нестабильнее традиционные финансы, тем больше растет криптовалюта
фото: pixabay.com

Некоторые эксперты считают, что к концу августа цена биткоина может достичь $17 000. Есть мнения, что его рост связан с обострением американо-китайской торговой войны, которое подогрело интерес к альтернативным активам и сократило инвестиции в фиатные валюты.

В комментарии Myfin.by о ситуации на рынке криптовалют Трофим Еременко, управляющий партнер ВИНТ Консалт, член Правления Ассоциации «Поддержка и развитие криптовалюты и технологий блокчейна» отметил:

 
Теги: Курсы валют
 
 
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