Эксперт: чем нестабильнее традиционные финансы, тем больше растет криптовалюта

Источник материала: Myfin



фото: pixabay.com

Некоторые эксперты считают, что к концу августа цена биткоина может достичь $17 000. Есть мнения, что его рост связан с обострением американо-китайской торговой войны, которое подогрело интерес к альтернативным активам и сократило инвестиции в фиатные валюты.

В комментарии Myfin.by о ситуации на рынке криптовалют Трофим Еременко, управляющий партнер ВИНТ Консалт, член Правления Ассоциации «Поддержка и развитие криптовалюты и технологий блокчейна» отметил: