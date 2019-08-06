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Эксперт: чем нестабильнее традиционные финансы, тем больше растет криптовалюта
Источник материала: Myfin
Некоторые эксперты считают, что к концу августа цена
В комментарии Myfin.by о ситуации на рынке криптовалют Трофим Еременко, управляющий партнер ВИНТ Консалт, член Правления Ассоциации «Поддержка и развитие криптовалюты и технологий блокчейна» отметил:
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На очередном взлете самая популярная криптовалюта вновь поднялась выше $12 тыс.
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