Жилье за бесценок. Как очень дешево купить дом и в чем может быть подвох

Источник материала: Аргументы и факты

Кто-­то всю жизнь копит на «однушку» в Минске, а кому-­то достаточно ничтожной суммы, чтобы стать обладателем собственного дома где-­нибудь в Италии. Правда, со вторым вариантом не все так просто.

Примеров много. Так, муниципалитет итальянского городка Оллолаи на Сардинии выставил на продажу десятки каменных домов по цене 1 евро.

Не менее интересное предложение готовы сделать власти общины Гамбароньо, расположенной в самом южном швейцарском кантоне Тичино. За символическую цену ­ всего в 1 франк, или около $1, можно будет купить так называмые рустичи, или каменные дома. Они находятся в деревеньке Монти Шиага.

Еще дальше пошла владелица шикарного особняка в Канаде площадью свыше 300 «квадратов». Она не сумела продать дом за желаемую сумму и пообещала отдать его одному счастливчику из числа тех, кто пришлет ей письмо­обоснование на 350 слов и оплатит участие в акции в размере 25 канадских долларов.

Это не благотворительность. Женщина подсчитала, что благодаря большому числу участников как раз наберется нужная ей сумма.

Это лишь некоторые объявления. Простой поиск в Сети показывает, что при желании таких предложений можно найти гораздо больше. В том числе дома почти даром раздают в Австрии, Англии, Франции.



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В чем подвох?

Неприятная новость заключается в том, что все подобные объявления предусматривают дополнительные условия, без которых сделка не состоится. Чаще имеется в виду, что покупатель обязан восстановить объект недвижимости, ведь за гроши хорошие здания не продаются.

Например, желающим переехать на Сардинию придется не только выложить 1 евро, но и реконструировать дом в течение трех лет. По предварительным данным, в здание надо будет вложить от 20­25 тысяч евро.

Условия покупки жилья в Швейцарии будут известны только осенью 2019 года ­ этот вопрос еще должен пройти окончательное обсуждение на собрании правления общины Гамбараньо. Но инициаторы проекта говорят о том, что дома нужно будет привести в нормальное состояние. Учитывая, что в некоторых из них сохранились только фрагменты стен, задача предстоит непростая. Добавьте к этому расположение деревни на удалении от основных транспортных магистралей Швейцарии и высокую стоимость материалов и работ в этой стране. К слову, покупка недвижимости в Конфедерации не является основанием для обращения за видом на жительство.

Наконец, идея с домом в Канаде, как стало известно в июле, пошла прахом. Все дело в том, что владелице особняка поступило меньше заявок на участие, чем она рассчитывала, и ей стало невыгодно с ним расставаться.

Наши реалии

В Беларуси тоже можно недорого купить объект недвижимости. На состоявшихся 23 июля 2019 года электронных торгах был реализован лот по цене 40 копеек за квадратный метр.

Новый собственник появится у здания бывшей школы, расположенной в Гомеле по ул. Богданова, 10 в, сообщает Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь.

Аукцион стартовал с одной базовой величины (25,50 руб.), а цена продажи здания площадью около 2455 «квадратов» составила 999 рублей 58 копеек.

Среди обязательных условий продажи на аукционе -­ осуществление предпринимательской деятельности на базе купленного имущества в течение трех лет.