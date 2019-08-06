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Тогда и сейчас. Истории детей-актеров из советских фильмов

07.08.2019 07:08 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Тогда и сейчас. Истории детей-актеров из советских фильмов
Фото из открытых источников

Каждый из нас помнит фильмы, главными персонажами которых были дети. Зачастую, увидев некоторых из них в кино или телепередачах, можно и вовсе не узнать тех задорных ребят, которых мы знаем по старым фильмам. Как же сейчас выглядят всем полюбившиеся герои и как сложился их жизненный путь?

Светлана Ступак ­- Пеппи, «Пеппи Длинныйчулок» (1984)

Тогда и сейчас. Истории детей-актеров из советских фильмов
 

После исполнения роли Пеппи Светлана появилась на экране всего в двух кинокартинах в 1984 и в 1985 году. Роли, которые предлагались актрисе после, её не устраивали: играть роль жены контрабандиста и девицы лёгкого поведения Светлана не желала. Её личная жизнь тоже сложилась не слишком радужно, Светлана одна воспитывала дочь Елизавету. Причём за годы непубличной жизни успела сменить немало профессий: она работала менеджером ресторана, официантом, секретарём и продавцом.

Дмитрий Иосифов ­- Волчонок, «Про Красную Шапочку» (1977), Буратино, «Приключения Буратино» (1975)

Тогда и сейчас. Истории детей-актеров из советских фильмов
 

В актёрском портфолио нашего героя насчитывается 12 кинокартин, творческий путь он продолжает и по сей день. Помимо актёрской деятельности, Дмитрий занимается режиссурой. Семья у него творческая: жена Наталья ­ художник по костюмам, а старший сын ­ кинооператор. Дмитрий познакомился с Натальей ещё в студенческие годы, сейчас у них трое детей.

Яна Поплавская -­ Красная Шапочка, «Про Красную Шапочку» (1977)

Тогда и сейчас. Истории детей-актеров из советских фильмов
 

За время своей актёрской карьеры Яна успела появиться в 14 фильмах. В этом году она выпустила книгу «Встань и иди. Иначе нельзя», в которой рассказала об ошибках молодости и о том, как она и её знакомые справлялись со сложными жизненными ситуациями. Яна по­прежнему продолжает актёрскую деятельность, работает колумнистом на портале Letidor, преподает в МГУ и в Останкинском институте телевидения и радиовещания.

Василий Скромный -­ Гусев, «Приключения Электроника» (1979)

Тогда и сейчас. Истории детей-актеров из советских фильмов
 

Несмотря на то что актёрская деятельность Василия продлилась всего 4 года, он был одним из немногих, кто получил актёрское образование в театральной школе. Но его карьеру в кинематографе прервала служба в армии, после которой он решил связать жизнь с водной стихией. Сейчас Василий ­ профессиональный боцман.

Алексей Литвинов -­ Волька Костыльков, «Старик Хоттабыч» (1956)

Тогда и сейчас. Истории детей-актеров из советских фильмов
 

После выхода кинокартины «Старик Хоттабыч» Алексей снялся в главной роли в фильме «Первомайская, дом 7». Спустя много лет, в 2013 году, он появился в эпизодической роли в фильме «Чужой среди своих», а также участвовал в съёмках нескольких документальных фильмов. Как и предыдущий герой нашей статьи, Алексей часть жизни отдал морю, также несколько лет работал в метрополитене, а после ­ в строительстве, затем вышел на заслуженную пенсию.

Инна Гомес -­ школьница из будущего в космопорте, «Гостья из будущего» (1984)

Тогда и сейчас. Истории детей-актеров из советских фильмов
 

Дебют Инны в кино состоялся в юном возрасте. За 2 года она появилась сразу в двух кинокартинах: «Опасные пустяки» и «Гостья из будущего», однако после этого её деятельность не была связана с киноиндустрией. Спустя 4 года девушка решила попробовать свои силы в модельном бизнесе, а уже с 1996 года она работала моделью в агентстве «Red Stars». С 2000­-го актриса вернулась на экраны, в том числе приняла участие в популярном шоу «Последний герой».

Марианна Ионесян -­ Юля Грибкова, «Гостья из будущего» (1984)

Тогда и сейчас. Истории детей-актеров из советских фильмов
 

Фильмография Марианны началась с роли подруги главной героини фильма «Гостья из будущего», с которой она успешно справилась, однако, на этом её актёрская деятельность закончилась. В 1993 году она окончила курс философии в МГУ и эмигрировала в США, где получила второе образование в Техасском Университете в Остине. Сейчас ведёт непубличный образ жизни, в Сети называет себя Марианной Грей. Вышла она замуж или просто сменила фамилию ­- неизвестно.

Семён Бузган ­- Коля Садовский, «Гостья из будущего» (1984)

Тогда и сейчас. Истории детей-актеров из советских фильмов
 

Как и у Марианны, у Семёна была лишь одна роль -­ в фильме «Гостья из будущего», после которой он вернулся к непубличной жизни. Сейчас он живёт в Израиле, работает водителем такси.

 
 
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Как сейчас выглядят всем полюбившиеся герои советских фильмов и как сложился их жизненный путь?
 
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