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С 7 августа ГАИ усиленно начнет проверять техосмотр
Источник материала: Tut.by
Начиная с сегодняшнего дня и до 17 августа ГАИ страны уделит особое внимание наличию техосмотра у автомобилей. Как
Массовое игнорирование прохождения процедуры ТО началось в Беларуси после введения так называемого дорожного налога. С 2014 года пройти техосмотр можно только при наличии квитанции об оплате госпошлины. В этом году налог от ТО
Так, этом году сотрудники ГАИ выявили более 195 тысяч фактов участия в дорожном движении без пройденного техосмотра. Повторно в течение года за такое нарушение задержано более 75 тысяч водителей.
— За прошлый год в республике на 13% выросло число ДТП из-за технических неполадок автомобилей, — рассказал вриод начальника УГАИ МВД Александр Цегельник. — Число погибших в таких авариях людей повысилось почти на 67%, раненых — на 74%. В этом году произошло 8 ДТП, в которых 3 человека погибли и 27 получили ранения.
Как раз сейчас в суде
Напомним, за езду без техосмотра предусмотрено предупреждение или наложение штрафа в размере от 1 до 3 базовых величин (от 25,5 до 76,5 рубля). В случае повторного совершения в течение года такого же нарушения налагается штраф в размере от 2 до 5 базовых величин (от 51 до 127,5 рубля).
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Профилактическое мероприятие продлится до 17 августа.
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