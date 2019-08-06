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В Витебске появится новый фестиваль искусств

07.08.2019 07:36 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Витебске появится новый фестиваль искусств
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В Витебске появится новый фестиваль искусств В Минске пройдет крупный семейный фестиваль интерактивных развлечений
«Этот зимний проект будет больше нацелен на конкурс, чем на гостевую программу. Тем не менее он обеспечит нам поток туристов и возможность заранее увидеть коллективы, которые потом могут приехать на «Славянский базар». Можно сказать, что это своего рода квалификационный конкурс для участия в фестивале со стороны не только конкурсантов, но и различных танцевальных коллективов. Их мы ищем в режиме нон-стоп весь год, чтобы обрамить все выступления форума», – отметил генеральный директор Центра культуры «Витебск» и директор «Славянского базара» Глеб ЛАПИЦКИЙ.

Фестиваль «Славянский базар в Витебске» в нынешнем году прошел с 8 по 17 июля. В дни форума состоялось более 160 мероприятий, которые посетили свыше 300 тыс. человек.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Центр культуры «Витебск» планирует в январе 2020 года, после Рождества, провести новый фестиваль.
 
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