Фестиваль «Славянский базар в Витебске» в нынешнем году прошел с 8 по 17 июля. В дни форума состоялось более 160 мероприятий, которые посетили свыше 300 тыс. человек.
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В Витебске появится новый фестиваль искусств
07.08.2019 07:36 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Фестиваль «Славянский базар в Витебске» в нынешнем году прошел с 8 по 17 июля. В дни форума состоялось более 160 мероприятий, которые посетили свыше 300 тыс. человек.
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Центр культуры «Витебск» планирует в январе 2020 года, после Рождества, провести новый фестиваль.
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