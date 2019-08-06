Желтые вазы на проспекте решили не трогать. А если цирк в оранжевый покрасим и всем понравится?

Источник материала: Tut.by

Руководство города разрешило не приводить в изначальный вид вазы на исторической балюстраде на проспекте Независимости, которые в прошлом году по ошибке покрасили в желтый . Кажется, а что тут такого? Ну, желтые вазы — прикольно. Надо, чтобы город был ярче и так далее. Согласен, но тогда давайте признаем: вкусовщина у нас выше закона. А потом покрасим цирк в оранжевый и будем прыгать возле него, ведь это тоже прикольно.



Станислав Шаршуков. Редактор REALTY.TUT.BY

Балюстрада на проспекте Независимости возле цирка создана в 1950-х годах и является историко-культурной ценностью — то есть охраняется государством. Вазы на ней были белого цвета, но в 2018 году «Горремавтодор» по ошибке выкрасил их в ярко-желтый. С Минкультом это дело не согласовывалось, поэтому комитет архитектуры города дал предписание перекрасить все обратно и привести объект историко-культурного наследия в надлежащее состояние. Этого же хотели и 600 человек, которые подписали электронную петицию против желтых ваз. Но поскольку в 2018 году финансирования на это дело не было, то перекрасить вазы пообещали к 1 мая 2019 года . А недавно стало известно, что руководство города разрешило «Горремавтодору» оставить все как есть.





С точки зрения хозяйственника — решение здравое. Зачем тратить бюджетные деньги, чтобы перекрашивать объекты, которые как минимум не вызывают у людей отвращения, как максимум — нравятся. Ведь я не раз слышал мнения, что желтые вазы — это красиво, а также видел, как люди возле них фотографируются. И у них есть свои понятные аргументы:

1) Желтые вазы — это хоть какое-то яркое пятно в сером Минске, прикольно же получилось.

2) Не будьте вы такими занудными, ну, перекрасили в желтый, небо же на землю не упало. Тем более смотрится интересно.

3) Ребята, вам заняться больше нечем, кроме как думать про цвет каких-то ваз? Тут полстраны думает, как до зарплаты дожить, а вы про вазы.

4) Зачем тратить кучу денег, нанимать научного руководителя от Минкульта, подбирать заграничную краску, чтобы всего лишь сделать вазы обратно белыми? Ну, точно заняться больше нечем.

5) Слушайте, через пять лет вазы выцветут — и вот тогда их обратно покрасят в белый. Ну, ничего же страшного в этом нет — всего разок ошиблись.





Согласен, все это имеет право на жизнь, но тогда получается, что у нас работает не закон, а вкусовщина. А если кто-то по ошибке покрасит цирк в оранжевый, а Оперный — в персиковый и всем это понравится? Что тогда? Тоже будем оставлять?

Поэтому, если быть честными, то надо либо исключать эту балюстраду с вазами из списка историко-культурных ценностей, либо возвращать все на место. Если же мы оставляем все как есть — мы просто ставим субъективное мнение выше закона. А такая привычка, как известно, имеет свойство прогрессировать.

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