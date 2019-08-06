На автомобильной стоянке в Минске зарезали мужчину

По предварительной информации, вечером 5 августа пьяный 32-летний мужчина на стоянке по ул. Есенина нанес множественные удары ножом по различным частям тела своему знакомому, сообщается в телеграмм-канале Следственного комитета.
От полученных повреждений 42-летний мужчина скончался на месте происшествия.
Подозреваемый в убийстве задержан. Ввозбуждено уголовное дело об убийстве, совершенном с особой жестокостью.
Мотивы преступника устанавливаются. Следователи осмотрели место происшествия, допросили свидетелей, изъяли предполагаемое орудие преступления.