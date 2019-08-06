На автомобильной стоянке в Минске зарезали мужчину

Источник материала: Аргументы и факты

По предварительной информации, вечером 5 августа пьяный 32-летний мужчина на стоянке по ул. Есенина нанес множественные удары ножом по различным частям тела своему знакомому, сообщается в телеграмм-канале Следственного комитета.

От полученных повреждений 42-летний мужчина скончался на месте происшествия.

Подозреваемый в убийстве задержан. Ввозбуждено уголовное дело об убийстве, совершенном с особой жестокостью.