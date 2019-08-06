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На автомобильной стоянке в Минске зарезали мужчину

07.08.2019 07:49 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

На автомобильной стоянке в Минске зарезали мужчину
Следственный комитет РБ

По предварительной информации, вечером 5 августа пьяный 32-летний мужчина на стоянке по ул. Есенина нанес множественные удары ножом по различным частям тела своему знакомому, сообщается в телеграмм-канале Следственного комитета.

От полученных повреждений 42-летний мужчина скончался на месте происшествия.

Подозреваемый в убийстве задержан. Ввозбуждено уголовное дело об убийстве, совершенном с особой жестокостью. 

Мотивы преступника устанавливаются. Следователи осмотрели место происшествия, допросили свидетелей, изъяли предполагаемое орудие преступления. 

На автомобильной стоянке в Минске зарезали мужчину
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Убийство произошло пятого августа 2019 года.
 
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