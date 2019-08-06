Телевизор — раз в год, мобильный — два

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07.08.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Со 2 августа 2019 года в Беларуси действуют новые правила ввоза из-за границы товаров для личного пользования. Таможенный комитет Беларуси разъяснил, какие товары с этой даты считаются товарами для личного пользования и как часто их можно ввозить в Беларусь.
Итак, теперь в качестве товара для личного пользования можно ввезти в страну не более одной единицы в течение календарного года:
Не более двух единиц в течение календарного года как товары для личного пользования можно привезти:
Не более 4 единиц в течение календарного года:
Отмечается, что товары, за исключением продуктов питания, алкоголя и сигарет, можно провозить чаще, чем раз в неделю, только по единице для каждого наименования. Чаще, чем раз в сутки, — только товары, бывшие в употреблении, необходимые в дороге или месте назначения.
Что касается продуктов питания, то в сутки можно ввозить не более килограмма, в неделю — не более 5 кг.
Спиртные напитки разрешается ввозить в Беларусь в сутки только 0,1 л, в неделю — литр. Сигареты — одну пачку в сутки и две пачки в неделю.
С условиями и полным списком товаров можно ознакомиться на сайте Государственного таможенного комитета.
Татьяна Дудко.
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Со 2 августа 2019 года в Беларуси действуют новые правила ввоза из-за границы товаров для личного пользования. Таможенный комитет Беларуси разъяснил, какие товары с...
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