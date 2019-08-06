Телевизор — раз в год, мобильный — два

Источник материала: Вороновская газета





Со 2 августа 2019 года в Беларуси действуют новые правила ввоза из-за границы товаров для личного пользования. Таможенный комитет Беларуси разъяснил, какие товары с этой даты считаются товарами для личного пользования и как часто их можно ввозить в Беларусь.

Итак, теперь в качестве товара для личного пользования можно ввезти в страну не более одной единицы в течение календарного года:

плиту газовую (либо электрическую) кухонную, варочную панель, вытяжку, духовой шкаф, водонагреватель, косилку для газонов, триммеры для скашивания травы, оборудование для мойки автомобилей бытовое, монитор, ноутбук или нетбук, многофункциональное копировальное устройство (МФУ), телевизор, велосипед, лодку надувную, лодочный мотор, гражданское гладкоствольное или нарезное оружие и его части, кондиционеры, сварочные аппараты бытовые, электрогенераторы бытовые, игровые приставки.

Не более двух единиц в течение календарного года как товары для личного пользования можно привезти:

мобильный телефон, детскую коляску, принтер, сканер, планшетный компьютер.

Не более 4 единиц в течение календарного года:

новые пневматические шины, новые либо бывшие в употреблении колеса к каждому авто- и мототранспортному средству для личного пользования при условии, что сведения о декларанте указаны в свидетельстве о регистрации транспортного средства либо документе (счет-справке, договоре купли-продажи, договоре дарения и пр.), свидетельствующем о приобретении транспортного средства, не зарегистрированного в государствах — членах Евразийского экономического союза или государствах, не являющихся членами Евразийского экономического союза.

Отмечается, что товары, за исключением продуктов питания, алкоголя и сигарет, можно провозить чаще, чем раз в неделю, только по единице для каждого наименования. Чаще, чем раз в сутки, — только товары, бывшие в употреблении, необходимые в дороге или месте назначения.

Что касается продуктов питания, то в сутки можно ввозить не более килограмма, в неделю — не более 5 кг.

Спиртные напитки разрешается ввозить в Беларусь в сутки только 0,1 л, в неделю — литр. Сигареты — одну пачку в сутки и две пачки в неделю.

С условиями и полным списком товаров можно ознакомиться на сайте Государственного таможенного комитета.

Татьяна Дудко.