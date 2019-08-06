Сколько придется заплатить, если снимать наличные в «чужих» банкоматах

Комиссия за снятие наличных в банкоматах Комиссия за просмотр баланса в банкоматах

Альфа-Банк

В банкоматах банков-партнеров — без комиссии, в иных — 3%, мин. 3 BYN (для карт в бел. рублях), 7 BYN (для карт в долларах), 7.50 BYN (для карт в евро). Банки-партнеры: Банк БелВЭБ, Технобанк, БСБ Банк, Банк Дабрабыт, РРБ-Банк, Банк ВТБ, БНБ Банк, Франсабанк (только Mastercard и Белкарт). В банкоматах банка и партнеров — дважды в сутки бесплатно, с третьего раза — 0,70 BYN для карт в любой валюте. В устройствах иных банков — с первого раза 2,50 BYN.

Банк БелВЭБ

В банках-партнерах — без комиссии, в иных банках — 3% от суммы, мин. 7 BYN. Банки-партнеры: Альфа-банк, Банк Дабрабыт, Технобанк, БСБ Банк, РРБ-Банк, Идея Банк Банкоматы банков-партнеров — 3 раза в сутки бесплатно, с 4 раза — 2,50 руб.

Банк Дабрабыт

2% от суммы (если карта в бел. рублях), 2% от суммы, минимум 6 BYN/3 USD/EUR (если карта в ин. валюте) 0,50 BYN/ 0,25 USD/ 0,25 EUR/15RUB

Банк Решение

В банках-партнерах — 2,5% от суммы, мин. 2 BYN (для карт в бел. рублях) и 3% (для карт, в ин. валюте). В иных банкоматах — 3% от суммы, мин. 2,5 BYN (для карт в бел. рублях) и 3,5% (для карт в ин. валюте). Банки-партнеры: Беларусбанк, Белагропромбанк, БНБ-Банк, Паритетбанк, Цептер Банк, БТА Банк, Франсабанк В банкоматах банков-партнеров — 0,30 BYN, в других банкоматах — 0,70 BYN. За территорией РБ — 1 BYN.

Белагропромбанк

В банках-партнерах — без комиссии. В банкоматах иных банков — 2.5%, мин. 4 BYN / 3 USD/EUR / 200 RUB. Банки-партнеры: Беларусбанк, Белинвестбанк, Белгазпромбанк. В банкоматах банков-партнеров — 0,1 BYN /0,1 USD/ EUR / 5 RUB, в других банкоматах - 1 BYN / USD

EUR / 50 RUB

Беларусбанк

В банкоматах банков-партнеров — без комиссии. В банкоматах других банков — 2,5% от суммы, мин. 3 BYN/ USD/EUR. Банки-партнеры: БПС-Сбербанк, Белинвестбанк, Белагропромбанк. В устройствах банков-партнеров — 0,20 BYN /0,1 USD/ EUR / 6 RUB В устройствах других банков-резидентов — 1 BYN / 0,5 USD/ EUR / 35 RUB В устройствах банков-нерезидентов — 1,50 BYN / 0,8 USD/ EUR / 45 RUB

Белгазпромбанк

В банкоматах банков-партнеров — без комиссии. В банкоматах иных банков по картам допремиального уровня — — 3,5% от суммы, мин. 1 BYN; По картам премиального уровня — 3,0% (Gold)/ 2% (Platinum) от суммы, мин. 1 BYN. Банки-партнеры: МТБанк, Банк ВТБ, Белагропромбанк. 3 BYN

Банк ВТБ (Беларусь)

2,5% от суммы, мин 4 BYN. При снятии в банкоматах банков группы ВТБ в странах СНГ и Грузии — без комиссии. 1 раз в месяц — без комиссии. Со второго раза — 1 BYN

Идея Банк

В банкоматах банков-партнеров — 1,0% от суммы, в других банках — 2,5% от суммы, мин. 3 BYN. Galleria — в банках-партнерах без комиссии. Банки-партнеры и партнерской сети: Технобанк, Банк БелВЭБ, Банк Дабрабыт, РРБ-Банк, БСБ Банк. В устройствах банков-партнеров — без комиссии первые 3 просмотра, с 4 раза — 0,10 BYN, в иных — 0,10 BYN.

МТБанк

В банкоматах банков-партнеров — без комиссии, в иных — 2,5% от суммы (для карт в бел. рублях) и 2.5%, мин. 3 BYN / 2 USD/EUR (для карт в ин. валюте). Банки-партнеры: Белинвестбанк, Белгазпромбанк. 1,50 BYN/0,80 USD /EUR/45 RUB

Паритетбанк

3%, мин. 4 BYN /3 USD/EUR/200 RUB 1,50 BYN/0,7 USD/ EUR /50 RUB

Приорбанк

Если снимать в бел. рублях по картам в пакете услуг «Классический» до 2000 BYN в месяц — без комиссии. В ин. валюте — комиссия 1%, мин. 7 BYN. Если снимать в бел. рублях по картам в пакете услуг «Золотой» до 5000 BYN в месяц — без комиссии. В ин. валюте — 2%, мин. 7 BYN. Если снимать больше указанных сумм в бел. рублях — 3%, мин. 5 BYN. По картам без пакета услуг и в пакете «Стандартный» — без комиссии в бел. рублях можно снимать до 200 руб./месяц. В ин. валюте — 3%, мин. 7 BYN. По карте «Бумеранг» в других банках — 3%, мин. 5 BYN (для карт в бел. рублях) и 3%, мин. 7 BYN (для карт в ин. валюте) В устройствах банка без комиссии 4 раза в сутки, с 5 раза — 0.50 BYN, в других — 2 BYN.

РРБ-Банк

2% от суммы (для карт в бел. рублях) и 2.%, мин. 3 BYN (для карт в ин. валюте). В банках-партнерах — без комиссии, в других банкоматах — 2 BYN. Банки-партнеры: Банк БелВЭБ, Альфа Банк, Банк Дабрабыт, Технобанк, Идея Банк.

Технобанк

В банкоматах банков-партнеров по некоторым картам предусмотрена комиссия 0.9% от суммы, но по большинству карт — без комиссии. В других банкоматах — 2,5%, мин. 2 BYN (для карт в бел. рублях) и мин.6 BYN (для карт в ин. валюте). Банки-партнеры: Банк БелВЭБ, БСБ Банк, Банк Дабрабыт, РРБ-Банк, Идея Банк, Альфа-Банк. В банкоматах банка и банков-партнеров — 2 раза в сутки бесплатно, за третий и последующие просмотры в день — 1 BYN, по Белкарт — 0.08 BYN. В других банкоматах — 2 BYN, по Белкарт — 0.19 BYN.

Франсабанк

На территории РБ — 2% от суммы снятия, за пределами РБ — 2,5% от суммы снятия, мин. 4 BYN / 3 USD / 2 EUR / 150 RUB 0.70 BYN/ 0.3 USD/EUR, 20 RUB

Цептер Банк

2.5% от суммы, мин. 4 BYN. По карте Visa Gold без комиссии во всех банкоматах РБ. По тарифному плану «стабильный» без комиссии только в устройствах банка. По тарифному плану «правильный» — также в Беларусбанке. По тарифному плану «щедрый» — без комиссии в устройствах любого банка. Комиссию нужно уточнять в банках, в которых проверяете баланс.

Белорусский народный банк

В банкоматах банков, которые подключены к Банковскому процессинговому центру, комиссия — 1,5% от суммы, мин. 1.50 BYN /USD/EUR. В остальных банкоматах — 2,5% от суммы, мин. 2.50 BYN /USD/EUR. Банки БПЦ: БТА Банк, Беларусбанк, БПС-Сбербанк, Белагропромбанк, Белинвестбанк, Паритетбанк, Банк Решение, Франсабанк, Цептербанк, БСБ Банк. 0.70 BYN

Белинвестбанк

В банкоматах Белинвестбанка, Беларусбанка и Белагропромбанка — без комиссии. В банках-резидентах — 2,5% от суммы, мин. 2 BYN; в банках -нерезидентах — 2,5% от суммы, мин. 5 BYN. В устройствах Беларусбанка и Белагропромбанка — 0.15 BYN, в других банках — 1 BYN. Плата взимается в валюте счета

БСБ Банк

В банках-партнерах — без комиссии. В иных — 2% от суммы, мин. 2 BYN (для карт в бел. рублях) и 2.5% от суммы (для карт в ин. валюте). Банки-партнеры: Идея Банк, Бел ВЭБ, Банк Дабрабыт, РРБ-Банк, Технобанк, Альфа-Банк В любых банкоматах — без комиссии.

БТА Банк

В банкоматах банков, входящих в БПЦ, комиссия — 1.5%, мин. 3 BYN, в банкоматах остальных банков- 2% от суммы, мин. 3 BYN. Банки БПЦ: БНБ-Банк, Беларусбанк, БПС-Сбербанк, Белагропромбанк, Белинвестбанк, Паритетбанк, Банк Решение, Франсабанк, Цептербанк, БСБ Банк. В банкоматах БПЦ — 0,15 BYN, в остальных — 0,50 BYN.

БПС-Сбербанк

В банкоматах Беларусбанка, Приорбанка, а также банков, входящих в группу Сбербанка России. Исключение — Сбербанк России (Украина), там комиссия — 50 гривен (1,85 USD). В других банках — 4% от суммы, мин. 5 BYN. По счетам в бел. рублях, если операция проводится в ин. валюте, размер комиссии увеличивается на 1,5%. 2,50 BYN В устройствах Беларусбанка — 0,50 BYN

Статусбанк