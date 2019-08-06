Сколько придется заплатить, если снимать наличные в «чужих» банкоматах
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Источник материала:
Tut.by
Не всегда оказывается рядом нужный банкомат, чтобы снять наличные или проверить остаток по счету. Конечно, баланс можно просмотреть в интернет-банкинге или приложении, но если вдруг у вас сложности с интернетом или рядом нет устройства банка-партнера или банка, где вы выпускали карточку, придется заплатить за эти услуги. FINANCE.TUT.BY выяснил, какие комиссии сейчас удерживают банки за снятие денег и просмотр баланса. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY
В таблице указана информация по личным дебетовым картам.
Название банка
Комиссия за снятие наличных в банкоматах
Комиссия за просмотр баланса в банкоматах
Альфа-Банк
В банкоматах банков-партнеров — без комиссии, в иных — 3%, мин. 3 BYN (для карт в бел. рублях), 7 BYN (для карт в долларах), 7.50 BYN (для карт в евро).
Банки-партнеры:
Банк БелВЭБ, Технобанк, БСБ Банк, Банк Дабрабыт, РРБ-Банк, Банк ВТБ, БНБ Банк, Франсабанк (только Mastercard и Белкарт).
В банкоматах банка и партнеров — дважды в сутки бесплатно, с третьего раза — 0,70 BYN для карт в любой валюте.
В устройствах иных банков — с первого раза 2,50 BYN.
Банк БелВЭБ
В банках-партнерах — без комиссии, в иных банках — 3% от суммы, мин. 7 BYN.
Банки-партнеры: Альфа-Банк, Банк Дабрабыт, Технобанк, БСБ Банк, РРБ-Банк, Идея Банк
Банкоматы банков-партнеров — 3 раза в сутки бесплатно, с 4 раза — 2,50 руб.
Банк Дабрабыт
2% от суммы (если карта в бел. рублях), 2% от суммы, минимум 6 BYN/3 USD/EUR (если карта в ин. валюте)
0,50 BYN/ 0,25 USD/ 0,25
EUR/15RUB
Банк Решение
В банках-партнерах — 2,5% от суммы, мин.2 BYN (для карт в бел. рублях) и 3% (для карт, в ин. валюте). В иных банкоматах — 3% от суммы, мин. 2,5 BYN (для карт в бел. рублях) и 3,5% (для карт в ин. валюте).
Банки-партнеры:
Беларусбанк, Белагропромбанк, БНБ-Банк, Паритетбанк, Цептер Банк, БТА Банк, Франсабанк
В банкоматах банков-партнеров — 0,30BYN, в других банкоматах — 0,70BYN. За территорией РБ — 1BYN.
Белагропромбанк
В банках-партнерах — без комиссии. В банкоматах иных банков — 2,5%, мин. 4 BYN / 3 USD/EUR / 200 RUB.
Банки-партнеры: Беларусбанк, Белинвестбанк, Белгазпромбанк.
В банкоматах банков-партнеров — 0,1 BYN /0,1 USD/ EUR / 5 RUB, в других банкоматах - 1 BYN / USD
EUR / 50 RUB
Беларусбанк
В банкоматах банков-партнеров — без комиссии.
В банкоматах других банков — 2,5% от суммы, мин. 3 BYN/ USD/EUR.
Банки-партнеры: БПС-Сбербанк, Белинвестбанк, Белагропромбанк.
В устройствах банков-партнеров — 0,20 BYN /0,1 USD/ EUR / 6 RUB
В устройствах других банков-резидентов — 1 BYN / 0,5 USD/ EUR / 35 RUB
В устройствах банков-нерезидентов — 1,50 BYN / 0,8 USD/ EUR / 45 RUB
Белгазпромбанк
В банкоматах банков-партнеров — без комиссии.
В банкоматах иных банков по картам допремиального уровня —
— 3,5% от суммы, мин. 1 BYN;
По картам премиального уровня — 3,0% (Gold)/ 2% (Platinum) от суммы, мин. 1 BYN.
Банки-партнеры: МТБанк, Банк ВТБ, Белагропромбанк.
3 BYN
Банк ВТБ
2,5% от суммы, мин 4 BYN.
При снятии в банкоматах банков группы ВТБ в странах СНГ и Грузии — без комиссии.
1 раз в месяц — без комиссии. Со второго раза — 1 BYN
Идея Банк
В банкоматах банков-партнеров — 1,0% от суммы, в других банках — 2,5% от суммы, мин. 3 BYN.
Galleria — в банках-партнерах без комиссии.
Банки-партнеры и партнерской сети: Технобанк, Банк БелВЭБ, Банк Дабрабыт, РРБ-Банк, БСБ Банк.
В устройствах банков-партнеров — без комиссии первые 3 просмотра, с 4 раза — 0,10 BYN, в иных — 0,10 BYN.
МТбанк
В банкоматах банков-партнеров — без комиссии, в иных —
2,5% от суммы (для карт в бел. рублях) и 2.5%, мин. 3 BYN / 2 USD/EUR (для карт в ин. валюте).
Банки-партнеры: Белинвестбанк, Белгазпромбанк.
1,50 BYN/0,80 USD /EUR/45 RUB
Паритетбанк
3%, мин. 4 BYN /3 USD/EUR/200 RUB
1,50 BYN/0,7 USD/ EUR /50 RUB
Приорбанк
Если снимать в бел. рублях по картам в пакете услуг «Классический» до 2000 BYN в месяц — без комиссии. В ин. валюте — комиссия 1%, мин. 7 BYN.
Если снимать в бел. рублях по картам в пакете услуг «Золотой» до 5000 BYN в месяц — без комиссии. В ин. валюте — 2%, мин. 7 BYN.
Если снимать больше указанных сумм в бел. рублях — 3%, мин. 5 BYN.
По картам без пакета услуг и в пакете «Стандартный» — без комиссии в бел. рублях можно снимать до 200 руб./месяц. В ин. валюте — 3%, мин. 7 BYN.
По карте «Бумеранг» в других банках — 3%, мин. 5 BYN (для карт в бел. рублях) и 3%, мин. 7 BYN (для карт в ин. валюте)
В устройствах банка без комиссии 4 раза в сутки, с 5 раза — 0,50 BYN, в других — 2 BYN.
РРБ-Банк
2% от суммы (для карт в бел. рублях) и 2.%, мин. 3 BYN (для карт в ин. валюте).
В банках-партнерах — без комиссии, в других банкоматах — 2 BYN.
Банки-партнеры: Банк БелВЭБ, Альфа Банк, Банк Дабрабыт, Технобанк, Идея Банк.
Технобанк
В банкоматах банков-партнеров по некоторым картам предусмотрена комиссия 0.9% от суммы, но по большинству карт — без комиссии.
В других банкоматах — 2,5%, мин. 2 BYN (для карт в бел. рублях) и мин.6 BYN (для карт в ин. валюте).
Банки-партнеры: Банк БелВЭБ, БСБ Банк, Банк Дабрабыт, РРБ-Банк, Идея Банк, Альфа-Банк.
В банкоматах банка и банков-партнеров — 2 раза в сутки бесплатно, за третий и последующие просмотры в день — 1 BYN, по Белкарт — 0,08 BYN.
В других банкоматах — 2 BYN, по Белкарт — 0,19 BYN.
Франсабанк
На территории РБ — 2% от суммы снятия, за пределами РБ — 2,5% от суммы снятия, мин. 4 BYN /
3 USD / 2 EUR / 150 RUB
0,70 BYN/ 0,3 USD/EUR, 20 RUB
Цептер Банк
2.5% от суммы, мин. 4 BYN.
По карте Visa Gold без комиссии во всех банкоматах РБ.
По тарифному плану «стабильный» без комиссии только в устройствах банка.
По тарифному плану «правильный» — также в Беларусбанке.
По тарифному плану «щедрый» — без комиссии в устройствах любого банка.
Комиссию нужно уточнять в банках, в которых проверяете баланс.
Белорусский народный банк
В банкоматах банков, которые подключены к Банковскому процессинговому центру, комиссия — 1,5% от суммы, мин. 1,50 BYN /USD/EUR. В остальных банкоматах — 2,5% от суммы, мин. 2,50 BYN /USD/EUR.
Банки БПЦ: БТА Банк, Беларусбанк, БПС-Сбербанк, Белагропромбанк, Белинвестбанк, Паритетбанк, Банк Решение, Франсабанк, Цептербанк, БСБ Банк.
0,70 BYN
Белинвестбанк
В банкоматах Белинвестбанка, Беларусбанка и Белагропромбанка — без комиссии. В банках-резидентах —
2,5% от суммы, мин. 2 BYN;
в банках -нерезидентах — 2,5% от суммы, мин. 5 BYN.
В устройствах Беларусбанка и Белагропромбанка — 0.15 BYN,
в других банках — 1 BYN.
Плата взимается в валюте счета
БСБ Банк
В банках-партнерах — без комиссии. В иных — 2% от суммы, мин. 2 BYN (для карт в бел. рублях) и 2.5% от суммы (для карт в ин. валюте).
Банки-партнеры:
Идея Банк, Бел ВЭБ, Банк Дабрабыт, РРБ-Банк, Технобанк, Альфа-Банк
В любых банкоматах — без комиссии.
БТА Банк
В банкоматах банков, входящих в БПЦ, комиссия — 1.5%, мин. 3 BYN, в банкоматах остальных банков- 2% от суммы, мин. 3 BYN.
Банки БПЦ: БНБ-Банк, Беларусбанк, БПС-Сбербанк, Белагропромбанк, Белинвестбанк, Паритетбанк, Банк Решение, Франсабанк, Цептербанк, БСБ Банк.
В банкоматах БПЦ — 0.15 BYN, в остальных — 0.50 BYN.
БПС-Сбербанк
В банкоматах Беларусбанка, Приорбанка, а также банков, входящих в
группу Сбербанка России. Исключение — Сбербанк России (Украина), там комиссия —
50 гривен (1,85 USD).
В других банках — 4% от суммы, мин.
5 BYN. По счетам в бел. рублях, если
операция проводится в ин. валюте, размер комиссии
увеличивается на 1,5%.
2.50 BYN
В устройствах Беларусбанка — 0.50 BYN
Статусбанк
В кассах банка — без комиссии, в банкоматах Белгазпромбанка — 1% от суммы, мин. 2 BYN. В иных банкоматах — 3% от суммы, мин. 3 BYN.
Со Статускарты можно также снимать без комиссии в кассах банка и в банкоматах Белгазпромбанка и Белагропромбанка.
1 BYN
Комиссия за снятие наличных в банкоматах
Комиссия за просмотр баланса в банкоматах
Альфа-Банк
В банкоматах банков-партнеров — без комиссии, в иных — 3%, мин. 3 BYN (для карт в бел. рублях), 7 BYN (для карт в долларах), 7.50 BYN (для карт в евро).
Банки-партнеры:
Банк БелВЭБ, Технобанк, БСБ Банк, Банк Дабрабыт, РРБ-Банк, Банк ВТБ, БНБ Банк, Франсабанк (только Mastercard и Белкарт).
В банкоматах банка и партнеров — дважды в сутки бесплатно, с третьего раза — 0,70 BYN для карт в любой валюте.
В устройствах иных банков — с первого раза 2,50 BYN.
Банк БелВЭБ
В банках-партнерах — без комиссии, в иных банках — 3% от суммы, мин. 7 BYN.
Банки-партнеры: Альфа-банк, Банк Дабрабыт, Технобанк, БСБ Банк, РРБ-Банк, Идея Банк
Банкоматы банков-партнеров — 3 раза в сутки бесплатно, с 4 раза — 2,50 руб.
Банк Дабрабыт
2% от суммы (если карта в бел. рублях), 2% от суммы, минимум 6 BYN/3 USD/EUR (если карта в ин. валюте)
0,50 BYN/ 0,25 USD/ 0,25
EUR/15RUB
Банк Решение
В банках-партнерах — 2,5% от суммы, мин. 2 BYN (для карт в бел. рублях) и 3% (для карт, в ин. валюте). В иных банкоматах — 3% от суммы, мин. 2,5 BYN (для карт в бел. рублях) и 3,5% (для карт в ин. валюте).
Банки-партнеры:
Беларусбанк, Белагропромбанк, БНБ-Банк, Паритетбанк, Цептер Банк, БТА Банк, Франсабанк
В банкоматах банков-партнеров — 0,30 BYN, в других банкоматах — 0,70 BYN. За территорией РБ — 1 BYN.
Белагропромбанк
В банках-партнерах — без комиссии. В банкоматах иных банков — 2.5%, мин. 4 BYN / 3 USD/EUR / 200 RUB.
Банки-партнеры: Беларусбанк, Белинвестбанк, Белгазпромбанк.
В банкоматах банков-партнеров — 0,1 BYN /0,1 USD/ EUR / 5 RUB, в других банкоматах - 1 BYN / USD
EUR / 50 RUB
Беларусбанк
В банкоматах банков-партнеров — без комиссии.
В банкоматах других банков — 2,5% от суммы, мин. 3 BYN/ USD/EUR.
Банки-партнеры: БПС-Сбербанк, Белинвестбанк, Белагропромбанк.
В устройствах банков-партнеров — 0,20 BYN /0,1 USD/ EUR / 6 RUB
В устройствах других банков-резидентов — 1 BYN / 0,5 USD/ EUR / 35 RUB
В устройствах банков-нерезидентов — 1,50 BYN / 0,8 USD/ EUR / 45 RUB
Белгазпромбанк
В банкоматах банков-партнеров — без комиссии.
В банкоматах иных банков по картам допремиального уровня —
— 3,5% от суммы, мин. 1 BYN;
По картам премиального уровня — 3,0% (Gold)/ 2% (Platinum) от суммы, мин. 1 BYN.
Банки-партнеры: МТБанк, Банк ВТБ, Белагропромбанк.
3 BYN
Банк ВТБ (Беларусь)
2,5% от суммы, мин 4 BYN.
При снятии в банкоматах банков группы ВТБ в странах СНГ и Грузии — без комиссии.
1 раз в месяц — без комиссии. Со второго раза — 1 BYN
Идея Банк
В банкоматах банков-партнеров — 1,0% от суммы, в других банках — 2,5% от суммы, мин. 3 BYN.
Galleria — в банках-партнерах без комиссии.
Банки-партнеры и партнерской сети: Технобанк, Банк БелВЭБ, Банк Дабрабыт, РРБ-Банк, БСБ Банк.
В устройствах банков-партнеров — без комиссии первые 3 просмотра, с 4 раза — 0,10 BYN, в иных — 0,10 BYN.
МТБанк
В банкоматах банков-партнеров — без комиссии, в иных —
2,5% от суммы (для карт в бел. рублях) и 2.5%, мин. 3 BYN / 2 USD/EUR (для карт в ин. валюте).
Банки-партнеры: Белинвестбанк, Белгазпромбанк.
1,50 BYN/0,80 USD /EUR/45 RUB
Паритетбанк
3%, мин. 4 BYN /3 USD/EUR/200 RUB
1,50 BYN/0,7 USD/ EUR /50 RUB
Приорбанк
Если снимать в бел. рублях по картам в пакете услуг «Классический» до 2000 BYN в месяц — без комиссии. В ин. валюте — комиссия 1%, мин. 7 BYN.
Если снимать в бел. рублях по картам в пакете услуг «Золотой» до 5000 BYN в месяц — без комиссии. В ин. валюте — 2%, мин. 7 BYN.
Если снимать больше указанных сумм в бел. рублях — 3%, мин. 5 BYN.
По картам без пакета услуг и в пакете «Стандартный» — без комиссии в бел. рублях можно снимать до 200 руб./месяц. В ин. валюте — 3%, мин. 7 BYN.
По карте «Бумеранг» в других банках — 3%, мин. 5 BYN (для карт в бел. рублях) и 3%, мин. 7 BYN (для карт в ин. валюте)
В устройствах банка без комиссии 4 раза в сутки, с 5 раза — 0.50 BYN, в других — 2 BYN.
РРБ-Банк
2% от суммы (для карт в бел. рублях) и 2.%, мин. 3 BYN (для карт в ин. валюте).
В банках-партнерах — без комиссии, в других банкоматах — 2 BYN.
Банки-партнеры: Банк БелВЭБ, Альфа Банк, Банк Дабрабыт, Технобанк, Идея Банк.
Технобанк
В банкоматах банков-партнеров по некоторым картам предусмотрена комиссия 0.9% от суммы, но по большинству карт — без комиссии.
В других банкоматах — 2,5%, мин. 2 BYN (для карт в бел. рублях) и мин.6 BYN (для карт в ин. валюте).
Банки-партнеры: Банк БелВЭБ, БСБ Банк, Банк Дабрабыт, РРБ-Банк, Идея Банк, Альфа-Банк.
В банкоматах банка и банков-партнеров — 2 раза в сутки бесплатно, за третий и последующие просмотры в день — 1 BYN, по Белкарт — 0.08 BYN.
В других банкоматах — 2 BYN, по Белкарт — 0.19 BYN.
Франсабанк
На территории РБ — 2% от суммы снятия, за пределами РБ — 2,5% от суммы снятия, мин. 4 BYN /
3 USD / 2 EUR / 150 RUB
0.70 BYN/ 0.3 USD/EUR, 20 RUB
Цептер Банк
2.5% от суммы, мин. 4 BYN.
По карте Visa Gold без комиссии во всех банкоматах РБ.
По тарифному плану «стабильный» без комиссии только в устройствах банка.
По тарифному плану «правильный» — также в Беларусбанке.
По тарифному плану «щедрый» — без комиссии в устройствах любого банка.
Комиссию нужно уточнять в банках, в которых проверяете баланс.
Белорусский народный банк
В банкоматах банков, которые подключены к Банковскому процессинговому центру, комиссия — 1,5% от суммы, мин. 1.50 BYN /USD/EUR. В остальных банкоматах — 2,5% от суммы, мин. 2.50 BYN /USD/EUR.
Банки БПЦ: БТА Банк, Беларусбанк, БПС-Сбербанк, Белагропромбанк, Белинвестбанк, Паритетбанк, Банк Решение, Франсабанк, Цептербанк, БСБ Банк.
0.70 BYN
Белинвестбанк
В банкоматах Белинвестбанка, Беларусбанка и Белагропромбанка — без комиссии. В банках-резидентах —
2,5% от суммы, мин. 2 BYN;
в банках -нерезидентах — 2,5% от суммы, мин. 5 BYN.
В устройствах Беларусбанка и Белагропромбанка — 0.15 BYN,
в других банках — 1 BYN.
Плата взимается в валюте счета
БСБ Банк
В банках-партнерах — без комиссии. В иных — 2% от суммы, мин. 2 BYN (для карт в бел. рублях) и 2.5% от суммы (для карт в ин. валюте).
Банки-партнеры:
Идея Банк, Бел ВЭБ, Банк Дабрабыт, РРБ-Банк, Технобанк, Альфа-Банк
В любых банкоматах — без комиссии.
БТА Банк
В банкоматах банков, входящих в БПЦ, комиссия — 1.5%, мин. 3 BYN, в банкоматах остальных банков- 2% от суммы, мин. 3 BYN.
Банки БПЦ: БНБ-Банк, Беларусбанк, БПС-Сбербанк, Белагропромбанк, Белинвестбанк, Паритетбанк, Банк Решение, Франсабанк, Цептербанк, БСБ Банк.
В банкоматах БПЦ — 0,15 BYN, в остальных — 0,50 BYN.
БПС-Сбербанк
В банкоматах Беларусбанка, Приорбанка, а также банков, входящих в
группу Сбербанка России. Исключение — Сбербанк России (Украина), там комиссия —
50 гривен (1,85 USD).
В других банках — 4% от суммы, мин.
5 BYN. По счетам в бел. рублях, если
операция проводится в ин. валюте, размер комиссии
увеличивается на 1,5%.
2,50 BYN
В устройствах Беларусбанка — 0,50 BYN
Статусбанк
В кассах банка — без комиссии, в банкоматах Белгазпромбанка — 1% от суммы, мин. 2 BYN. В иных банкоматах — 3% от суммы, мин. 3 BYN.
Со Статускарты можно также снимать без комиссии в кассах банка и в банкоматах Белгазпромбанка и Белагропромбанка.
1 BYN
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Обновили данные о комиссиях за снятие наличных и просмотр баланса по карточке.
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