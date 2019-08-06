Позвала на свадьбу. Как твиттер помог девушке найти потерянных 10 лет назад родственников

Источник материала: Tut.by

Девушка из Малайзии собиралась играть свадьбу и хотела видеть на ней старших сестер и брата, но в последний раз невеста встречалась с ними более 10 лет назад. Она решила найти их с помощью твиттера, рассказывает издание Media Leaks.

Пользовательница твиттера под ником «oh hey?» 5 августа обратилась к пользователям твиттера с необычной просьбой. Она решила найти своих близких родственников, которых не видела долгие годы, и для этого девушка прибегла к помощи соцсетей.



Скриншот: medialeaks.ru

Чуть позже девушка добавила к посту объяснение, почему она так хочет увидеть своих родственников.



Скриншот: medialeaks.ru

Как пояснила девушка, она даже пыталась прибегнуть к помощи официальных институтов, но все попытки заканчивались неудачами.



Скриншот: medialeaks.ru

Но буквально через одиннадцать часов после того, как девушка запостила свою просьбу, на пост отозвалась пользовательница твиттера, которая и оказалась ее сестрой.



Скриншот: medialeaks.ru

В комментариях Элина пояснила, что ее сестру отправили к приемной семье в Сингапур и с тех пор они не видели свою родственницу. Через некоторое время к ликованию в соцсети присоединилась еще одна сестра, которая опубликовала скриншот из новой группы в WhatsApp, где воссоединению радовались уже все родственники.



Скриншот: medialeaks.ru

Эмоции не могла сдержать и сама невеста, которая начала поиски.



Скриншот: medialeaks.ru

Пользователи соцсети, ставшие свидетелями такой милой семейной истории, тоже были очень рады за девушку и поздравляли ее в комментариях.