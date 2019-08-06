Беларусь и Узбекистан определили приоритетные направления в сотрудничестве

Источник материала: Гарадоцкi веснiк

Президент Беларуси Александр Лукашенко провёл 1 августа официальные переговоры с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Главы государств обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества. Стороны рассмотрели перспективы реализации совместных проектов в машиностроении, лёгкой промышленности, сельском хозяйстве, фармацевтике, транспортной сфере и IT-секторе. Особое внимание уделено налаживанию межрегионального взаимодействия, углублению производственной кооперации и обеспечению благоприятных условий для взаимной торговли товарами и услугами. Кроме того, лидеры Беларуси и Узбекистана обсудили политическую повестку дня, ситуацию в регионе и в мире в целом.







Беларусь и Узбекистан за два года смогли полностью обновить свои отношения, — об этом Президент Беларуси заявил на переговорах с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

«Нет необходимости говорить о том, как мы ждали вас, как приветствуем здесь в Беларуси. Буквально за последние два года мы с вами полностью перевернули наши отношения. Вообще переворачивать особо нечего было, надо было просто заново их создавать. И за два года мы сделали гораздо больше, чем за предыдущие 25 пять лет наших отношений», — сказал Александр Лукашенко.





В то же время Президент подчеркнул, что товарооборот между странами (почти $160 млн за 2018 г.) не соответствует имеющемуся потенциалу. Беларусь и Узбекистан, уверен он, обладают гораздо большими возможностями.

А. Лукашенко отметил, что целью визита Президента Узбекистана в Беларусь стало развитие межрегионального сотрудничества. Стороны осуществили много взаимных визитов на региональном уровне, организовали форум, выставку узбекской продукции, Дни культуры Узбекистана. Кроме того, перед визитом узбекского лидера в Минске был установлен бюст поэта, государственного деятеля и мыслителя Алишера Навои.

Во время встречи главы государств планируют обсудить не только успехи в развитии двустороннего сотрудничества, но и имеющиеся недостатки. «Нет закрытых тем в Беларуси, нет тех вопросов, которые мы могли бы не решить. Мы можем решить любые вопросы взаимно. Наши экономики не пересекаются, мы взаимодополняемы. Всё, что мы производим, нужно в Узбекистане. Всё, что вы производите, необходимо нам. В той промышленной и сельскохозяйственной революции, которую вы начали в Узбекистане, мы, я думаю, будем не лишними и своё место найдём», — резюмировал А. Лукашенко.







Сегодня у лидеров двух стран есть хорошая возможность обменяться мнениями по широкому кругу вопросов, в том числе международной повестке дня, отметил Шавкат Мирзиёев. Это имеет важное значение, так как Узбекистан находится в Центральной Азии, а Беларусь располагается в центре Европы. «Проблемы, которые существуют, очень схожи», — считает узбекистанский лидер. Президент Узбекистана заверил, что в ближайшее время будет обновлена дорожная карта сотрудничества двух стран, чтобы закрепить в ней конкретные поручения по решению проблемных вопросов, которые обсуждались во время его визита. В частности, это касается выделения земельного участка для организации сервисного центра обслуживания тракторов МТЗ, своевременных расчётов и финансирования совместных проектов. По его словам, продукцию промышленных гигантов Беларуси, таких как БелАЗ, МАЗ, МТЗ, в Узбекистане хорошо знают, она является высококачественной и востребованной. «Нам также есть что предложить вам. Межправительственной комиссии необходимо глубоко проанализировать торговые потоки и подготовить конкретные предложения, за счёт чего мы можем в ближайшие годы увеличить товарооборот в разы, — подчеркнул Шавкат Мирзиёев. — За два года объём товарооборота вырос почти в четыре раза. Темпы, конечно, впечатляют. Вместе с тем важно задействовать все резервы и достичь сбалансированности взаимной торговли».







В числе приоритетов сотрудничества на ближайшую перспективу узбекистанский лидер назвал сохранение и наращивание динамики товарооборота и приведения к единым стандартам ведения подсчётов объёмов взаимной торговли. Есть заинтересованность в создании совместных кластеров в сельском хозяйстве и текстильной отрасли для совместного освоения рынков третьих стран.

«Предлагаем реализовать в Узбекистане масштабный проект с высокой степенью локализации по созданию комплекса для выпуска грузовой, специальной и прицепной техники, автобусов на газомоторном топливе. МАЗ готов участвовать в этом проекте», — сказал Александр Лукашенко. Он добавил, что в Беларуси успешно опробованы комбайны на газомоторном топливе. Эта техника имеет большие преимущества: затраты на её эксплуатацию ниже на 40%. «Мы в Беларуси будем этим заниматься. Хотелось бы, чтобы этот опыт был и у наших друзей в Узбекистане», — добавил Президент.

«Главным вопросом остаётся укрепление торгово-экономических связей. За годы независимости Узбекистан совершил качественный прорыв в диверсификации национальной экономики, созданы новые отрасли: автомобилестроение, нефтегазохимия, производство сельхозтехники. Беларусь готова расширять сотрудничество с Узбекистаном на экономическом направлении, в том числе путём реализации совместных инвестиционных проектов», — сказал Президент Беларуси.

По материалам БелТА подготовила Светлана КОНДРАТЬЕВА.