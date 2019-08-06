19-летняя начальница отделения почты воровала деньги из кассы

Источник материала: Аргументы и факты

В июле молодая руководитель попала в поле зрения правоохранителей.

Проверка показала: с апреля по июль девушка вносила в компьютер подложные данные о дневном остатке денег в кассе, а разницу забирала себе. В общей сложности за три месяца подозреваемая похитила свыше 1200 рублей.

Не исключено, что сумма ущерба может вырасти, так как девушка успела поработать в двух отделениях почтовой связи, добавили в МВД.