19-летняя начальница отделения почты воровала деньги из кассы

В июле молодая руководитель попала в поле зрения правоохранителей.
Проверка показала: с апреля по июль девушка вносила в компьютер подложные данные о дневном остатке денег в кассе, а разницу забирала себе. В общей сложности за три месяца подозреваемая похитила свыше 1200 рублей.
Не исключено, что сумма ущерба может вырасти, так как девушка успела поработать в двух отделениях почтовой связи, добавили в МВД.
Возбуждено уголовное дело за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями. За это может грозить лишение свободы на срок до четырех лет.