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19-летняя начальница отделения почты воровала деньги из кассы

07.08.2019 08:15 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

19-летняя начальница отделения почты воровала деньги из кассы
Фото из открытых источников

В июле молодая руководитель попала в поле зрения правоохранителей.  

Проверка показала: с апреля по июль девушка вносила в компьютер подложные данные о дневном остатке денег в кассе, а разницу забирала себе. В общей сложности за три месяца подозреваемая похитила свыше 1200 рублей. 

Не исключено, что сумма ущерба может вырасти, так как девушка успела поработать в двух отделениях почтовой связи, добавили в МВД. 

Возбуждено уголовное дело за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями. За это может грозить лишение свободы на срок до четырех лет. 

19-летняя начальница отделения почты воровала деньги из кассы
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Теги: Витебск
 
 
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Девушка приступила к работе в одном из сельских отделений почтовой связи осенью 2018 года по распределению после колледжа.
 
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