Соболенко неожиданно проиграла Павлюченковой прямо на старте турнира в Торонто

Источник материала: Tut.by

Арина Соболенко (9) неожиданно проиграла российской теннисистке Анастасии Павлюченковой (44) уже в первом раунде турнира категории Premier 5 в канадском Торонто (призовой фонд — 2,83 млн долларов). Россиянка одержала волевую победу со счетом 3:6, 6:3, 7:5.



Фото: Reuters

Матч продолжался 2 часа 11 минут. Павлюченкова 4 раза подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и использовала 4 брейк-пойнта из 10. На счету Соболенко 4 эйса, 8 двойных и 3 брейк-пойнта из 8. Россиянка не подала на матч при счете 5:4, но со второй попытки завершила игру в свою пользу.

Таким образом, на турнире в Торонто из белорусок остается лишь Виктория Азаренко, легко победившая вчера итальянку Камилу Джорджи. Ей предстоит сегодня сразиться с Даяной Ястремской из Украины. Ранее из турнира выбыла Александра Саснович, проигравшая бельгийке Элиз Мертенс.