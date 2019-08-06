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Соболенко неожиданно проиграла Павлюченковой прямо на старте турнира в Торонто
Источник материала: Tut.by
Арина Соболенко (9) неожиданно проиграла российской теннисистке Анастасии Павлюченковой (44) уже в первом раунде турнира категории Premier 5 в канадском Торонто (призовой фонд — 2,83 млн долларов). Россиянка одержала волевую победу со счетом 3:6, 6:3, 7:5.
Матч продолжался 2 часа 11 минут. Павлюченкова 4 раза подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и использовала 4 брейк-пойнта из 10. На счету Соболенко 4 эйса, 8 двойных и 3 брейк-пойнта из 8. Россиянка не подала на матч при счете 5:4, но со второй попытки завершила игру в свою пользу.
Таким образом, на турнире в Торонто из белорусок остается лишь Виктория Азаренко,
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Она сделала это в трех сетах.
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