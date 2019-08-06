ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Соболенко неожиданно проиграла Павлюченковой прямо на старте турнира в Торонто

07.08.2019 08:33 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Арина Соболенко (9) неожиданно проиграла российской теннисистке Анастасии Павлюченковой (44) уже в первом раунде турнира категории Premier 5 в канадском Торонто (призовой фонд — 2,83 млн долларов). Россиянка одержала волевую победу со счетом 3:6, 6:3, 7:5.


Фото: Reuters

Матч продолжался 2 часа 11 минут. Павлюченкова 4 раза подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и использовала 4 брейк-пойнта из 10. На счету Соболенко 4 эйса, 8 двойных и 3 брейк-пойнта из 8. Россиянка не подала на матч при счете 5:4, но со второй попытки завершила игру в свою пользу.

Таким образом, на турнире в Торонто из белорусок остается лишь Виктория Азаренко, легко победившая вчера итальянку Камилу Джорджи. Ей предстоит сегодня сразиться с Даяной Ястремской из Украины. Ранее из турнира выбыла Александра Саснович, проигравшая бельгийке Элиз Мертенс.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Замужем за другим, но думает о бывшем муже. На письмо читательницы отвечает психолог
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.08.2019
Mir24.TV Belarus
Гарадоцкi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика