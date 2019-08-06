Замужем за другим, но думает о бывшем муже. На письмо читательницы отвечает психолог

Источник материала: Tut.by

В рубрике «Советы психологов» квалифицированные специалисты отвечают на письма читателей, которые запутались в своих эмоциях, отношениях с близкими или с самими собой. Сегодня мы публикуем рассказ женщины, которая, несмотря на второй удачный брак, не может забыть первого мужа.

Потерять близкого человека просто, а вот вернуть эмоциональную связь или найти такую же прочную новую — задача не самая простая. Возможно, не стоит геройствовать и пробовать самостоятельно разобраться с проблемой, которая кажется вам нерешаемой. Мы предлагаем вам профессиональную помощь от психологов из « Центра успешных отношений». Вы присылаете нам свою историю, а мы публикуем ее с комментариями специалистов. Чтобы мы лучше понимали суть проблемы, пожалуйста, высылайте максимально подробные (разумеется, насколько это уместно лично для вас) рассказы. А мы сделаем все возможное, чтобы хорошее настроение, гармония и покой вернулись в ваш дом. Анонимность писем гарантирована. Мы ждем ваших писем по адресу alesia. pesenko@tutby.com Чтобы ваше письмо не потерялось, пожалуйста, укажите в теме письма «Моя история».

— Мы познакомились, когда я еще училась в 10 классе, а он в это время вернулся из армии. Увидев его впервые, подумала: «Мачо…». Не восприняла его серьезно, тем более что все девчонки района только о нем и говорили, но он стал ухаживать за мной и добиваться, забыв о других. Закрутился бурный роман, а потом он изменил, да еще и с моей подругой. Хотела уйти — не позволил. Встречались мы долго, я окончила школу и поступила в университет. На протяжении этого времени были еще измены с его стороны, он то пропадал и не звонил, то вдруг объявлялся и просил прощения. Я прощала и принимала, но начала изменять ему и сама. Тем не менее мы были вместе, а в конце пятого курса расписались. Жили у моих родителей. Но брак отношения не скрепил. Измены и хлопания дверями — с его стороны, а с моей — романы на стороне.



Фото: unsplash.com

Сначала он относился ко мне хорошо, как мне казалось, угождал буквально во всем. Детей долго не было (я не хотела). А однажды после ссоры он вдруг начал встречаться с другой, оставаясь женатым на мне. Открыто, не скрывая ни от кого. Естественно, на тот момент вместе мы не жили. Полностью исключил меня из круга своего общения, трубку не брал, на контакт не шел и ни о чем со мной говорить не хотел. Но все же разговор состоялся. Муж сказал мне, что не любит меня, месяц мы не разговаривали, а потом общение возобновилось. Я сама вернула его. Можно сказать, даже настояла на его возвращении. Сразу после этого я забеременела с его согласия. Вел он себя еще хуже, пропадал неделями, был в депрессии и апатии. У меня случались истерики. Тем не менее я родила здорового мальчика. А муж пропал на три дня после родов. Объявился и начал просить прощения. Первый год жизни малыша прошел так же: папа то появлялся, то уходил. Через три года я забеременела вторым ребенком. Случайно, поэтому не хотела сохранять беременность, но муж настаивал, даже угрожал разводом в случае прерывания беременности. Родила второго ребенка — девочку. Опять та же картина: уходит-приходит. Но со временем уходить стал реже и ненадолго. Дети подрастали, и тут я начала отрываться за все годы.



Фото: unsplash.com

Конечно, я не пропадала, ночевала всегда дома, но с подружками по клубам ходила часто, а он в это время смотрел детей. На фоне всей этой богемной жизни у меня начались придирки к нему: необразован, не читаешь, не развиваешься, ни к чему не стремишься, унижала его, а он молчал… Начались ссоры, не разговаривали неделями. Он сам по себе, я сама по себе. И вот однажды он пришел домой выпивший, я устроила скандал и выгнала его. Это был последний раз, после которого он не вернулся по сей день. Как бы я ни просила и умоляла. Так плохо мне не было никогда в жизни, мне казалось, что я схожу с ума. С тех пор прошел год. Он нашел женщину и живет с ней. Но как-то написал мне, что любил меня, но я его не ценила. Развелись мы не сразу. На развод подала я. У меня сейчас отношения с другим мужчиной, и бывший муж об этом знает (не от меня). Но он скорее для того, чтобы отвлекаться.

Что мне делать? У меня такая сильная энергетическая связь с бывшим мужем, что стоит мне захотеть — и он мне снится, разговаривает со мной во сне, передает мне чувства, которые испытывает, к сожалению не те, которые бы мне хотелось. Я не могу его забыть и не хочу. Не хочу отпускать. Мы как одно целое. Мне плохо без него. До сих пор жду бывшего мужа, хоть и живу с другим. 10 лет отдала бы своей жизни, только бы остаток прожить с ним. Хоть и разумом понимаю, что была несчастлива с ним, а может, это мое счастье, какое есть?

Комментарий психолога:





Анна Ефремова, психолог

Центра успешных отношений

— Ваши отношения, напоминающие качели «уйди-останься» вызывают вопросы: почему страдание для вас счастье? Почему без боли вы не можете жить?

С самого начала вашей истории бросается в глаза ваша покорность. Измены-уходы партнера сменяют друг друга, но вместо того, чтобы обозначить проблему, высказать друг другу свои потребности, начать что-то делать или не связывать свою жизнь с ненадежным человеком, вы еще до свадьбы подстраиваетесь под его поведение наиболее подходящим для вас способом — так же заводите романы на стороне.

Позволив партнеру определять ход вашей жизни, даете ему послание «со мной так можно поступать». Это про то, что осознанно или нет, но вы приняли этот токсичный сценарий отношений.

Вы сказали: «Мы как одно целое» — и это, похоже, действительно так. Вы были похожи способами реагировать на напряжение. Не выдерживая его, решали проблемы единственным способом: отталкивая друг друга, уходили, возвращались, возвращали. И опять всё сначала: терпеть, искажая реальность верой, что всё само собой изменится когда-то.



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Отрицание проблемы в отношениях — это пример созависимости. В них обычно оба получают «выгоду», и происходит следующее: я терплю твои измены, а за это я получаю…

Теперь вместо многоточия то, о чем вы сейчас подумали. К каким именно мыслям и ощущениям вы привязаны? Просто подумайте над этим.

Как правило, за вторичной выгодой стоит подавление тревоги по поводу мыслей о низкой самооценке.

Сильная злость на его поведение блокируется почти детским страхом остаться одной, но когда он остается в семье, смотрит детей, тревога ослабевает и злость выходит наружу, вы обрушиваете ее на него придирками и унижениями. Нападете на него, одновременно не отпуская его от себя. Выгоняете его за попавшийся повод, а когда он уходит, вы опять тянетесь к нему в невозможности быть одной.

Не потому ли это происходит, что только такие отношения, как эмоциональные встряски, вам привычны?

«Как одно целое» — это не плохо, важно качество этого целого.

Как дальше жить? Отпустить надежду на то, что попытки продолжить этот изнурительный для обоих сценарий приведет к изменениям в лучшую сторону и муж станет другим.



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Начать меняться самой. Вытаскивать «на свет» собственные желания, реализовывать их. Находить у себя новые чувства и новые переживания себя как личности, на которые можно опереться. Повышать свою значимость, прислушиваясь к любым своим состояниям, настроениям. Чаще спрашивать себя: что хочу я? Учиться по-настоящему заботиться о себе и наконец понять, что те уроки жизни, которые вы получили, — важный опыт, который может быть использован в дальнейшем, не допуская обрушения своих личных границ, помня о своих потребностях, об уважении к себе.

Это не просто и не быстро, возможно, вам потребуется помощь специалиста, из созависимости выходить действительно трудно, но только в этом выходе я вижу путь к новой жизни.