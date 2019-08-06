Милиция ищет мужчину, подозреваемого в совершении тяжкого преступления

Мужчине, сообщили в УВД Гродненского облисполкома, на вид 40-45 лет, он плотного телосложения, волос светлый с проседью, имеются лобные залысины.
Одет: джемпер серого цвета, темно-синий рукав, с надписью белого цвета фирмы «FILAA», джинсы темного цвета с потертостями, кроссовки черного цвета.
На правой кисти имеется татуировка с изображением паутины.
Если вы располагаете какой-либо информацией о том, где находится подозреваемый, милиция просит сообщить об этом по телефону: 8- (0152)-79-77-54 или по телефону 102.