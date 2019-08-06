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Милиция ищет мужчину, подозреваемого в совершении тяжкого преступления

07.08.2019 08:44 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Милиция ищет мужчину, подозреваемого в совершении тяжкого преступления
УВД Гродненского облисполкома

Мужчине, сообщили в УВД Гродненского облисполкома, на вид 40-45 лет, он плотного телосложения, волос светлый  с проседью, имеются лобные залысины.

Одет: джемпер серого цвета, темно-синий рукав, с надписью белого цвета фирмы «FILAA», джинсы темного цвета с потертостями, кроссовки черного цвета.

На правой кисти имеется татуировка с изображением паутины.

Если вы располагаете какой-либо информацией о том, где находится подозреваемый, милиция просит сообщить об этом по телефону: 8- (0152)-79-77-54 или по телефону 102. 

Милиция ищет мужчину, подозреваемого в совершении тяжкого преступления
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