Милиция ищет мужчину, подозреваемого в совершении тяжкого преступления

Источник материала: Аргументы и факты

Мужчине, сообщили в УВД Гродненского облисполкома, на вид 40-45 лет, он плотного телосложения, волос светлый с проседью, имеются лобные залысины.

Одет: джемпер серого цвета, темно-синий рукав, с надписью белого цвета фирмы «FILAA», джинсы темного цвета с потертостями, кроссовки черного цвета.

На правой кисти имеется татуировка с изображением паутины.