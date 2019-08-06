«Сотрудники не могут заниматься ремонтом». Репортаж из витебского зоопарка, который девять лет ждет переезда

Источник материала: Tut.by

Витебский зоопарк разделен на две части: одна из них, старая, находится в историческом центре города, а новая — на окраине, в микрорайоне Билево. Строить новый зоопарк начали в 2010 году. Всех животных планировали перевезти в Билево к 2012 году, но и в 2019 году этого не произошло. Как в старом зоопарке поживают ягуары, львы и другие звери в ожидании переезда в новый дом, узнала корреспондент LADY.TUT.BY





Витебский зоопарк — одно из самых любимых мест отдыха горожан. Летом здесь не протолкнуться от открытия и до последнего часа работы учреждения. Жители и туристы как в будние, так и в выходные дни стоят в очереди, чтобы успеть пообщаться с пернатыми и мохнатыми жителями зоопарка. Территориально зоопарк расположен в самом сердце города, на улице Янки Купалы, на площади в 1,3 гектара. Однако в 2010 году по инициативе городских властей в витебском микрорайоне Билево началось строительство нового зоопарка , который займет территорию в 87 гектаров.

Прошло девять лет, на новую локацию в феврале этого года перевезли ланей и двух камерунских козлов, но в полную силу он так и не начал функционировать. В то время как на старой локации, на которой по-прежнему живет большинство животных, начинают разваливаться вольеры, а в помещениях — гнить пол.

По словам Ирины Орловой, директора зоопарка, основная проблема в их работе — финансовый аспект. От города в «копилку» учреждения поступает около двадцати процентов необходимого бюджета, а про самоокупаемость говорить сложно. Коллектив пытается выкарабкиваться с помощью собственных сил и рук. Так, например, благотворительные деньги зоопарк получает из ящика для пожертвований. В него неравнодушные посетители кладут деньги: с их помощью учреждение имеет право либо покупать корм, либо приобретать животных.





— Все проблемы зоопарк старается решать сам, — рассказывает директор. — По мере того как мы зарабатываем деньги — планируем бюджет и расходы. Например, в этом году переселили в новый вольер нутрий и бобра. Наши работники сами построили им удобное жилище. Теперь у них приличные условия: есть водоемы и имитация бобровой норы.

Ирина Орлова начинает экскурсию по зоопарку с этого обновленного вольера, где живут нутрии и бобры. Визуально конструкция выглядит блеклой, но внутри все довольно функционально. Пространство вольера разделено на несколько частей: для игр, питания, купания и сна. Животные активно общаются друг с другом.

Обезьянам соорудили уличный вольер со специальным проходом в домик. Директор зоопарка рассказывает, что это сделано для того, чтобы животные сами могли решить: хотят они видеть людей или нет. Летом наплыв посетителей особенно большой, и обезьяны очень устают от общения с ними.





Мимо вольера, где живет ягуар Яга, Ирина Орлова не проходит. Она спокойно заходит за металлическую изгородь, гладит животное: «Привет, ну как дела?». Ягуар радостно откликается, начинает тереться о клетку, будто бы поддерживая разговор. В его «жилище» всё убрано, а животное выглядит достаточно упитанным.

— Ягуар попал к нам, когда ему было десять месяцев. Раньше он жил в цирке, а потом перестал быть нужен, — рассказывает историю питомца директор. — Его хотели продать в «передвижку» (передвижной зоопарк. — Прим. автора), но мы пожалели… С помощью неравнодушных людей собрали деньги и смогли забрать ягуара себе.

Дальше Ирина предложила посмотреть на зубра Бориса. Она отмечает, что Борис живет на большой территории. Животное, как и в предыдущем случае, с удовольствием подходит к женщине и слушается ее.





— Звери чувствуют и понимают всё, их нельзя обмануть или подкупить, — делится Ирина Орлова. — Практически 90% питомцев, содержащихся в нашем зоопарке, были спасены. Одни жили в дикой природе, но пострадали от рук человека, другие — приняты в зоопарк совсем молодыми. Например, бобер пришел в город, а его отловили. Косулю с простреленным ухом и боком спас мужчина и принес в зоопарк. Рысь мы выкупили в зверохозяйстве, у бедняжки были повреждены конечности. Она содержалась в вольере размером полтора на полтора метра и даже не могла ходить по твердой земле. Когда ее привезли в зоопарк и посадили в карантинную клетку на твердый пол, то животное минут двадцать не могло сделать и шагу. Просто забыла, как это — ходить. И эта красивая кошка до сих пор не доверяет людям: на контакт не идет.

Животные за хорошее отношение к себе благодарны. Даже самые «опасные» без страха подходят к сотрудникам зоопарка. Тот же волк, проявляя охотничий интерес к незнакомым людям, беспрекословно слушает все указания Ирины, а верблюд все время стремится поцеловать «хозяйку».





Все существующие конструкции комфортно расположены на территории зоопарка. Животные не соприкасаются друг с другом, и у каждого есть личное пространство. Прогуливаясь по территории зоопарка, замечаем, что в улучшении «жилищных условий» нуждаются львы и медведь Маша: над их вольерами прохудилась крыша.

— Вольер со львами по площади подходит для их проживания, но постройке много лет, — объясняет директор. — У нее провалилась крыша. Наши сотрудники не могут заниматься ремонтом на верху, потому что у них нет квалификации и доступа для подобных работ. Но материалы, необходимые для ремонта, есть. Их закупили недавно, но, к сожалению, нет средств, чтобы нанять необходимых специалистов.

Ирина Орлова добавляет, что в домках, где размещаются животные, стены неутепленные и есть проблемы с полом. Ежегодно сотрудники зоопарка делают там ремонт, но надолго его не хватает. Зимой в этих помещениях печи работают круглосуточно: нужно удержать тепло на уровне 25−27 градусов. Во всем зоопарке система отопления — печная, что тоже влечет немалые затраты.





Директор отмечает, что порой слышит упреки посетителей в том, что зверям не хватает территории, но она с такой позицией не согласна.

— В отношении позиции «не хватает места» хотелось бы подчеркнуть, что у нас территория большая и есть площади, которые просто не освоены, — подчеркивает она. — Если бы зоопарку выделяли более существенную помощь, то мы могли бы вести строительство на своих участках. Но те средства, которые мы получаем из бюджета, уходят на выплату зарплаты людям. А покупку корма и оплату коммунальных услуг зоопарк осуществляет за свой счет. Поэтому о таких работах нечего и говорить.

Сотрудники зоопарка (в штате ­— 22 человека, с животными работают — 4) получают в месяц от 300 до 400 рублей, и их рабочий день составляет 12 часов. Люди идейные — за животных болеют всей душой. Стараются оберегать питомцев от неправильного поведения посетителей зоопарка. Только за время нашей экскурсии по территории мужчина, который пришел в зоопарк с ребенком, перелез через забор к верблюду и пытался накормить его крапивой. Другой, несмотря на предупреждающую табличку «Руками не трогать», решил погладить зубра и чуть не остался без руки. Ну, а счастливая семья с двумя маленькими детьми покормила гусей — в результате отец семейства ушел домой обиженным: один из пернатых ущипнул его за палец.





— Порой люди — самая большая трагедия для этих животных, — вздыхает один из сотрудников зоопарка, который согласился поговорить с журналистами. — Они не понимают, что животное не игрушка и надо быть осторожными, а не дразнить их. Мы очень переживаем за наших питомцев, стараемся уберегать от странных поступков посетителей. Но переживаем и из-за переезда, ведь в эту территорию тоже вложено немало сил. И если бы немного помощи, то здесь бы можно было всё довести до ума.

Редакция LADY.TUT.BY связалась с главным специалистом отдела культуры Витебского горисполкома Анатолием Иосифовичем Медведским, чтобы узнать, как продвигается строительство нового зоопарка.

— На 2019 год на строительство нового зоопарка в микрорайоне Билево запланировано выделить 400 тысяч белорусских рублей. Заказчиком по объекту выступает УКС города Витебска. В настоящее время на территории будущего зоопарка построено здание ветлечебницы, трансформаторная подстанция, проведены сети наружного электро- и водоснабжения, сделано уличное освещение со стороны Московского проспекта. В настоящее время УКС решает вопрос о продолжении строительства, поскольку выделение средств на этот год запланировано.