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Как фильтры Bosch заботятся о «здоровье» автомобиля и самочувствии человека

07.08.2019 09:12 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В 1930 году произошло заметное событие в мировом автопроме: на рынке появились первые топливные фильтры. Это изобретение помогло спасти от поломок, связанных с недостаточно качественным топливом, сотни и тысячи двигателей. Запатентовала новинку компания Bosch. С тех пор прошло почти 90 лет, а ассортимент фильтров, применяемых в современных автомобилях, значительно расширился: сегодня они не только обеспечивают защиту важнейших узлов автомобиля, но и помогают сохранять здоровье водителя и пассажиров.

Топливный, масляный и воздушный фильтры защищают двигатель и систему впрыска; салонный фильтр обеспечивает чистоту воздуха в салоне.

ТОПЛИВНЫЕ ФИЛЬТРЫ

Топливные фильтры предназначены для защиты системы впрыска. Они надежно отделяют твердые частицы и воду от топлива и способствуют оптимальной работе двигателя. Засорение топливного фильтра может отрицательно повлиять на подачу топлива, что, возможно, приведет к потере мощности и остановке двигателя. Топливный насос также может быть чрезмерно перегружен, и в некоторых случаях это может вызвать короткое замыкание. При засоренном топливном фильтре возникает повышенный риск коррозии компонентов двигателя.

МАСЛЯНЫЕ ФИЛЬТРЫ

Масляные фильтры предназначены для удаления сажи и металлических частиц из смазочного масла. Одно из вероятных последствий засорения масляного фильтра – недостаток смазки двигателя, что может привести к его преждевременному износу и повреждению, а также к снижению производительности и увеличению расхода масла.

ВОЗДУШНЫЕ ФИЛЬТРЫ

Воздушные фильтры предназначены для очистки всасываемого воздуха, который используется для сгорания топлива, и защиты компонентов двигателя от грязи и повреждений. Засорение воздушного фильтра может вызвать увеличение расхода топлива и выбросов загрязняющих веществ. Кроме того, его плохое состояние может стать причиной потери мощности двигателя.

САЛОННЫЕ ФИЛЬТРЫ

Салонные фильтры предназначены для обеспечения салона автомобиля чистым воздухом. Более того, современные фильтры – такие, как Bosch FILTER+ – обладают способностью поглощать аллергены и бактерии, тем самым защищая здоровье водителя и пассажиров. Засорение салонных фильтров порой влечет за собой ускоренное запотевание окон и ветрового стекла и, как следствие, снижение видимости. Повышенная концентрация загрязняющих веществ и пыльцы в салоне может, вызванная снижением эффективности фильтров, может спровоцировать обострение аллергических реакций. Отложения на испарителе становятся причиной снижения производительности кондиционера.

Компания Bosch рекомендует менять салонные фильтры один раз в год или каждые 15000 км и всегда соблюдать указания производителя в отношении замены фильтров.

 
 
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В 1930 году произошло заметное событие в мировом автопроме: на рынке появились первые топливные фильтры. Это изобретение помогло спасти от поломок, связанных с...
 
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