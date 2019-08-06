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США предупредили третьи страны о последствиях за бизнес с режимом Мадуро

07.08.2019 09:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон предупредил третьи стороны о последствиях, если они будут вести бизнес с режимом Николаса Мадуро.

«Мы посылаем сигнал третьим сторонам, которые хотят вести бизнес с режимом Мадуро: будьте очень осторожны. Не надо рисковать своим бизнес с США ради получения выгоды от умирающего коррумпированного режима», – заявил Болтон на саммите в Лиме (Перу).

Он призвал мировых лидеров усилить давление на Мадуро и добиться его свержения. «Время диалога прошло. Сейчас надо действовать», – заявил Болтон.

Болтон заявил, что Мадуро поддерживают Куба, Россия, Китай и Иран. «Мы говорим и России, и Китаю, что их поддержка режима Мадуро недопустима», – сказал он. – «Мы обращаемся к России и особенно тем, кто контролирует ее финансы: не удваивайте плохую ставку».

«Соединенные штаты решительно действуют, чтобы отрезать Мадуро от финансовой помощи и ускорить мирную демократическую смену власти», – сказал Болтон.

5 августа Дональд Трамп подписал указ о блокировке активов государственных организаций и структур Венесуэлы в США. Блокировка распространяется в том числе на Центральный банк Венесуэлы и государственную нефтегазовую компанию PdVSA.
 
 
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Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон предупредил третьи стороны о последствиях, если они будут вести бизнес с режимом Николаса...
 
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