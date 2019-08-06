США предупредили третьи страны о последствиях за бизнес с режимом Мадуро

«Мы посылаем сигнал третьим сторонам, которые хотят вести бизнес с режимом Мадуро: будьте очень осторожны. Не надо рисковать своим бизнес с США ради получения выгоды от умирающего коррумпированного режима», – заявил Болтон на саммите в Лиме (Перу).





Он призвал мировых лидеров усилить давление на Мадуро и добиться его свержения. «Время диалога прошло. Сейчас надо действовать», – заявил Болтон.





Болтон заявил, что Мадуро поддерживают Куба, Россия, Китай и Иран. «Мы говорим и России, и Китаю, что их поддержка режима Мадуро недопустима», – сказал он. – «Мы обращаемся к России и особенно тем, кто контролирует ее финансы: не удваивайте плохую ставку».





«Соединенные штаты решительно действуют, чтобы отрезать Мадуро от финансовой помощи и ускорить мирную демократическую смену власти», – сказал Болтон.





5 августа Дональд Трамп подписал указ о блокировке активов государственных организаций и структур Венесуэлы в США. Блокировка распространяется в том числе на Центральный банк Венесуэлы и государственную нефтегазовую компанию PdVSA.